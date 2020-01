La exdiputada de la CUP Mireia Boya revela que sufre esclerosis múltiple

Más información Cada semana se diagnostican 35 nuevos casos de esclerosis múltiple en España

La exdiputada de la CUP Mireia Boya, de 40 años, ha revelado que hace un año y medio los médicos le diagnosticaron esclerosis múltiple tras acudir al hospital de urgencias porque no sentía las piernas.

Esta revelación sobre su vida privada la ha hecho en su libro 'Trencar el silenci' (Romper el silencio), en el que explica cómo fue su paso por el Parlament, por la dirección de la CUP y otros aspectos sobre su parte más personal.

Sus compañeros de partido no han dudado en manifestar su apoyo por esta enfermedad mediante una rueda de prensa en el Parlament. "Le enviamos todo nuestro apoyo por esta enfermedad y un fuerte abrazo", decía la diputada de la CUP Natàlia Sànchez.

En 'Trencar el silenci', Mireia Boya relata también un episodio de machismo que sufrió por parte de un compañero y que, según Sánchez, es un asunto que se gestionó en el marco del protocolo contra las violencias machistas de la CUP y que se aplicaron y consensuaron medidas "que ahora se están desarrollando".

Sin embargo, la diputada de la CUP ha asegurado que estas medidas no son públicas, por lo que no las ha concretado, y ha pedido evitar la "revictimización". Al preguntársele cuándo se resolvió el caso, no ha precisado tampoco una fecha, destacando que no son procesos sencillos y que "los tempos desde que hay denuncia, hasta su cierre, no son matemáticos".