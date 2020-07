Evo Morales acusa al PP del intento golpista de 2008 en Bolivia

En una conferencia de prensa celebrada en Madrid poco antes del comienzo de la Cumbre UE-Latinoamérica y Caribe, Morales ha dicho: "yo solamente he leído en informes de prensa que es el PP mediante una fundación" al ser preguntando por su opinión sobre qué partidos españoles pudieron colaborar en la intentona.



El presidente boliviano no ha dado más detalles y ha insistido en que su afirmación está basada en informaciones de prensa. Sin embargo, ha sido categórico al afirmar que "el primer conspirador era el embajador de EEUU" en La Paz. "¿Por qué no hay un golpe de Estado en EEUU? Porque no hay embajador de EEUU", ha dicho Morales en un tono sarcástico y ha destacado que "ganamos esa batalla".



"Fracasaron los intentos de un golpe de Estado", ha reiterado al señalar que desde agosto a octubre de 2008 "se decidió el futuro democrático del país", en el que su gobierno consiguió la aprobación del Congreso para realizar un referéndum sobre la reforma constitucional. Preguntado sobre cómo cree que afectarán a Bolivia los recortes anunciados por el Gobierno español en materia de cooperación, Morales ha respondido que aunque considera "importante" esa ayuda, "no es decisiva ahora".



"Lo que puede afectar a Bolivia es si no nos compran petróleo o gas o si el precio baja", ha puntualizado. Morales ha expresado su compromiso en combatir la corrupción en Bolivia y ha destacado los progresos económicos alcanzados desde que está en el poder, como "la transformación estructural", especialmente en el sector de hidrocarburos, y ha explicado que el año pasado su país tuvo uno de los crecimientos económicos mejores de América Latina.



"La propiedad privada está garantizada por la Constitución boliviana", ha subrayado Morales, quien ha afirmado que existen "grandes coincidencias con algunos empresarios españoles", aunque ha reconocido que también hay "diferencias" con hombres de negocios europeos en general.