Esteban, sobre un posible acuerdo con el PP: "Si sigue dando leña, no vamos ni a negociar"

El portavoz de PNV, Aitor Esteban, ha explicado en una entrevista en Espejo Público que "las cosas siguen como antes", respecto a un posible acuerdo para aprobar los Presupuestos Generales del Estado y añade que Rajoy "puede ser todo lo optimista que quiera, pero no hay nada".

Preguntado sobre en qué debe ceder el Partido Popular para recibir el apoyo de PNV, Aitor Esteban explica que "si sigue 'dando leña' no vamos ni a negociar" y añade que "por ahora lo único que hemos visto es que no hay un cambio de actitud". Esteban matiza que este mensaje es el que le trasladó a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante una reunión que mantuvieron este martes.

Esteban aclara que "para nosotros el grano principal es que la política se tiene que hacer de otra manera" y añade que después se podrá negociar sobre los presupuestos. Sin embargo matiza que "mientras no haya ese cambio de actitud que se demuestra no haciendo lo que el Gobierno español ha hecho durante este tiempo obstaculizando y no abriendo un diálogo con las instituciones vascas" y sentencia "para eso que no cuenten con nosotros".

El portavoz de PNV explica que su partido no ha pedido nada al Partido Popular y cree que "especular sobre eso es totalmente gratuito". Esteban asegura que "las prioridades las podemos tener muy claras, pero sin las premisas no hay nada que hacer".

Preguntado sobre si hubo algún tipo de petición antes de la reunión que mantuvo con la vicepresidenta, Esteban asegura que no y aclara que Sáenz de Santamaría le relató las prioridades y presiones de su partido, pero explica que no ha habido ningún tipo de conversación anterior.

Sobre los elogios del que fuera ministro de Exteriores José Manuel García-Margallo al PNV desde el plató de Espejo Público, Esteban dice "que nos pasen la mano por el lomo está muy bien" pero aclara que "palabras las que quieran" aunque prefiere los hechos.

El portavoz de PNV aclara que no negociarán a cambio de apoyos en el País Vasco: "Olvídense de eso", apunta para añadir a continuación: "Separen los temas y negociemos si tienen voluntad de hacerlo".

Aitor Esteban critica la actuación del PP y asegura que aunque los populares defiendan un gobierno fuerte y estable esta legislatura explica que ya la tuvieron la pasada cuando todavía tenían mayoría absoluta y asegura: "no quisiera tener un gobierno funcionando de esa manera", a lo que Margallo le ha respondido que el España ha crecido en los últimos años de manera exponencial debido a sus políticas económicas.

Esteban contesta al ministro alegando que el PP no lo haría tan bien porque en este momento "le está costando suscitar el acuerdo y el diálogo con el resto de grupos".