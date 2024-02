Ábalos pasa al Grupo Mixto: "No puedo acabar con mi carrera política como corrupto cuando soy inocente"

El PSOE daba un ultimátum al exministro José Luis Ábalos este lunes. Tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE exigía al diputado socialista que entregara su acta en un plazo de 24 horas. ¿La razón? La implicación de su exasesor Koldo García en el supuesto cobro de comisiones ilegales de mascarillas en pandemia.

"No tengo ninguna duda de que José Luis Ábalos actuará en consecuencia...", aseguraba la portavoz del PSOE, Esther Peña, en una rueda de prensa. Sin embargo, José Luis Ábalos no renuncia a su escaño: se va al Grupo Mixto, donde el portavoz del BNG en el Congreso aseguraban estar ya "al completo".

José Luis Ábalos ha asegurado al inicio de su comparecencia que le hubiera gustado estar respaldado por la cúpula del partido: "Comparezco hoy ante ustedes decidido a defender mi honor personal y mi reputación como diputado hasta las últimas consecuencias. Me gustaría estar haciéndolo respaldado por la dirección del Partido. Creo que hubiera sido lo correcto", comienza su intervención en el Congreso de los Diputados.

"Se exige mi renuncia. Si yo renunciara en este momento, una semana después, se interpretaría como un signo de culpabilidad, que no asumo", expresa Ábalos. Y no lo ha hecho. Ábalos se aferra a su escaño tras el estallido del 'caso Koldo' y opta por pasar al Grupo Mixto del Congreso, lo que se conoce como el 'gallinero'. "No puedo acabar con mi carrera política como corrupto cuando soy inocente", manifiesta.

En su comparecencia, el exministro ha querido defender su "honorabilidad", ha insistido en que no está implicado en ninguna causa y ha lamentado no haber estado acompañado po su partido en este trance. "Me hubiera gustado tener el beneficio del compañerismo", ha señalado. Las últimas palabras de su intervención las ha querido dedicar a sus compañeros del partido.

Ábalos apura el plazo

El las filas socialistas saben que Ábalos no está imputado, pero exigen "responsabilidad política". El tiempo empezaba a contar para Ábalos, que a última hora de la tarde del lunes presentaba su dimisión como presidente de la Comisión de Interior, pero seguía manteniendo su escaño como diputado. Un hecho que para los del PP se trata de una "dimisión a medias". El diputado socialista ha apurado el tiempo hasta el final.

El Partido Socialista Obrero Español también anunciaba la creación de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre la compra de material sanitario por parte de las administraciones durante la pandemia. En dicha comisión se investigará el caso Koldo, pero también el caso -archivado por la Fiscalía Anticorrupción- del hermano de Isabel Díaz Ayuso. Aunque según Podemos, los socialistas tendrían dudas de poder incluirlo.

"Hemos hablado con el PSOE sobre nuestra propuesta de comisión de investigación sobre irregularidades en los contratos de la pandemia y realmente nos parece que la nuestra es más completa, porque ellos tenían alguna duda de que efectivamente se pudiera investigar sobre el resto de administraciones y pensaban incluso que los letrados (de la cámara) podrían poner algún problema", ha subrayado en rueda de prensa en el Congreso.

Ábalos, al Grupo Mixto

El Grupo Mixto parece acoger a todos los diputados que salen de sus partidos. Primero lo hizo con los de Podemos cuando se separaron de Sumar y ahora acoge al diputado socialista, José Luis Ábalos. También compartiría bancada con representantes de UPN, CC y BNG.

En rueda de prensa, el portavoz del BNG, Néstor Rego considera que lo "lógico" es que Ábalos asuma "responsabilidades políticas" en el caso Koldo. "Si su propio partido se lo pide, lo normal es que deje su escaño, lo contrario no sería una buena actuación política".

Koldo, el exasesor de Ábalos cuando era ministro

Un exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos, un presidente de un club de fútbol, un subteniente de la Guardia Civil y varios empresarios estarían implicados en una presunta trama de cobros de comisiones en contratos de mascarillas.

La Fiscalía asegura que se trata de una "organización criminal" que se concertó para lograr contratos públicos y que Koldo García, exasesor de Ábalos, cobró para "mediar y conseguir" adjudicaciones y después intentó "ocultar estos cobros" y evitar su trazabilidad.

Koldo García ostentó cargos de asesor del exministro Ábalos, consejero de RENFE y vocal del Consejo Rector del Organismo Público Puertos del Estado entre 2018 y 2021. Además, se cree que dio información a Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas sobre los procesos de adjudicación de material sanitario.

Los investigadores sospechan que recibió pagos, y ponen el foco en su aumento patrimonial, 1,5 millones de euros en dos años, entre 2020 y 2022.

Tellado (PP): "A Sánchez hay que preguntarle cuál fue la causa real del cese de Ábalos"

El portavoz del grupo popular considera que el PSOE se enfrenta con el caso Koldo a un caso de "corrupción histórico". "La trama es tremenda grave porque pende directamente de la cúspide del gobierno socialista", afirma. "Nadie se cree que que Pedro Sánchez desconociera lo que hacía una de las personas de su círculo más cercano", añade.

En rueda de prensa, Tellado a cargado contra la presunta trama de corrupción que salpica al Partido Socialista y pide explicaciones al presidente del Gobierno: "Sánchez tiene quedar muchas explicaciones y por ahora no ha dado ni la primera. A Sánchez hay que preguntarle cuál fue la causa real del cese Ábalos en julio de 2021, ¿qué sabía Pedro Sánchez en aquel momento para obligarlo a dimitir?", formula.

Síguenos en nuestro canal de WhatsAppy no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com