Estas son las medidas que plantean las comunidades ante el fin del estado de alarma el 9 de mayo

Quedan 11 días para que decaiga el estado de alarma en España por la pandemia de coronavirus. Será entonces cuando recuperemos algunos derechos fundamentales como el de movilidad o el de reunión, que de momento están limitados. La mayor parte de las comunidades reclaman al Gobierno herramientas jurídicas para gestionar la epidemia en la nueva situación.

Sin estado de alarma, un madrileño podrá ir a la playa de Valencia y un gallego visitar de turismo Sevilla. "La restricción de los derechos con la intensidad de estos tiempos requiere el estado de alarma", explica Elviro Aranda, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Carlos III de Madrid.

Se abre ahora un conflicto jurídico. Tras el 9 de mayo, todas las autonomías que quieran poner toques de queda o impedir la movilidad necesitarán que un juez lo apruebe. Esto opina Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía: "Si los jueces empiezan a gobernar, y no gobiernan los gobiernos, tendremos un problema serio a la hora de planear la lucha contra la pandemia".

Galicia pide una ley que les de más herramientas: "El Gobierno central o legisla o deja legislar, lo que no puede decir que me corresponde a mi, pero yo no lo voy a hacer", opina Núñez Feijóo, presidente de la Xunta.

Autonomías: competencia sobre aforos y hostelería

Las autonomías sí podrán tomar decisiones sobre aforos y horarios en hostelería y comerciales: "Las comunidades autónomas pueden hacerlo en la ordenación de espacios públicos, pero en tema de derechos fundamentales no tienen competencia", apunta el experto Elviro Aranda.

Otra posibilidad es la que plantea el País Vasco: "El estado de alarma puede estar señalado solo también para alguna comunidad autónoma", propone Idoia Mendia, vicelehendakari del Gobierno vasco. De momento el Gobierno no contempla esta opción.