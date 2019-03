Esperanza Aguirre revela todos los detalles del funeral de Margaret Thatcher

"Esto no es un Parlamento" sentenció el obispo de Londres durante el funeral de la exprimera ministra británica Margaret Thatcher, celebrado este miércoles y bajo esta premisa Esperanza Aguirre ha narrado sus percepciones sobre el acto fúnebre. Aguirre destacó en el programa de Antena 3 presentado por Susanna Griso que la homilía del obispo de Londres "fue verdaderamente extraordinaria", y además añadió que "En España tendríamos que enseñar en las escuelas a hablar mejor en público".

La política madrileña quiso dejar claro que sus palabras no son una crítica a la politización, si no "una crítica a la forma". Aguirre admitió que Rouco Varrela quiere cambiar la ley del aborto porque dijo "eso es una verdad como un templo" pero especificó que lo que ella dice es que "en la Iglesia Católica no se cultiva tanto como en la anglicana la forma de hablar en público".

Esperanza Aguirre quiso destacar de los actos de funeral que en Londres incluso se permite "un chiste en plena homilía" y ha relatado que el obispo contó que la exprimera ministra en un acto en el que tenía que intervenir, antes de hablar cogió al religioso por el brazo y le dijo: " Señor obispo, no se le ocurra probar el paté, está malísimo".