El 73% de los españoles creen que no saldremos de la crisis en 2011

¿Saldremos de la crisis en 2011? No solo se lo preguntan los políticos sino también la población. Según la encuesta que publica hoy el diario 'La Razón', los españoles creen que no sucederá. El 73% de los españoles cree que no conseguiremos abandonar esta situación en el año que pronto empieza.

La mayoría de los encuestados desea para el próximo año la convocatoria de elecciones anticipadas y el fin de ETA. La encuesta muestra el pesimismo reinante ya que el 82% no espera que disminuya el paro y el 63% no confía en que ETA deje las armas.