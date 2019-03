España se solidariza con los estudiantes valencianos y contra la actuación policial

Más de 2.500 personas, en su mayoría jóvenes, se han concentrado esta tarde en la Puerta del Sol de Madrid, por segundo día consecutivo, para expresar su repulsa por la dureza de la actuación policial con los estudiantes que desde el miércoles protestan en Valencia por los recortes de la Generalitat.



Los concentrados, que se han dado cita en Sol a las 19:30 horas a través de las redes sociales, han ocupado más de la mitad de la plaza y han coreado consignas de apoyo a los estudiantes valencianos, como "Valencia escucha, Madrid está en la lucha".



Se han vivido algunos momentos de tensión, sobre todo cuando los manifestantes han cortado el tráfico en la Puerta del Sol y se han acercado al cordón policial que protege la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, profiriendo insultos y abucheando a los agentes.



Sobre las 20:45 horas los concentrados han abandonado Sol y se han dirigido por la calle Preciados hacia la Gran Vía, donde han logrado cortar el tráfico y han tomado rumbo hacia la Plaza de Cibeles.



En la pancarta de cabecera se podía leer "En solidaridad con los estudiantes valencianos contra los recortes. Nosotros también somos el enemigo", en alusión a las declaraciones del Jefe superior de Policía de la Comunidad Valenciana, Antonio Moreno, que se refirió a los estudiantes que protestaban como el "enemigo".



Además, los concentrados en Madrid portan carteles con lemas sobre la "libertad de expresión" y "contra los abusos policiales". Mientras que en Sol había desplegados cinco furgones de las Unidades de Intervención Policial -antidisturbios-.



Protestas en Barcelona

Alrededor de mil personas se han manifestado también en la plaza Sant Jaume de Barcelona en solidaridad con los estudiantes del IES Lluís Vives de Valencia al grito de "yo también soy el enemigo".



La protesta, convocada a través de las redes sociales, estaba encabezada por miembros del Espai País Valencià, una agrupación de ciudadanos valencianos, muchos de ellos profesores, residentes en Barcelona.



A esa hora se han reunido un centenar de manifestantes que portaban pancartas de apoyo a los estudiantes y en contra de la actuación policial en los que se podía leer "SOS Lluís Vives" y "#primaveravalenciana".



Se han coreado cánticos a favor de los estudiantes como "manos unidas por Valencia", "somos el pueblo y no el enemigo" y "menos policía, más educación".



Una hora más tarde, cerca de las 21:00 horas, se les han unido unos 900 miembros del movimiento 15-M que habían estado protestando en la cercana plaza de Cataluña y que han pronunciado consignas contra la policía.



Todos ellos se han dirigido hacia la Jefatura Superior de Policía de Via Laietana, cortando el tráfico de la céntrica calle, y al llegar se han producido algunos empujones con los Mossos d'Esquadra que custodiaban el edificio cuando unos pocos manifestantes han tratado de acceder a las dependencias policiales.



Andalucía se suma a la protesta

Miles de personas en Andalucía se han manifestado en las calles de varias capitales andaluzas en solidaridad con los estudiantes valencianos tras los incidentes registrados ayer en Valencia cuando protestaban por los recortes en el gasto educativo y se produjeron cargas policiales.



En Sevilla, más de mil estudiantes se han manifestado frente a la sede del PP andaluz en Sevilla, en la calle San Fernando, en la que ha coreado consignas como "Valencia escucha, Sevilla está en la lucha" o "Menos policía y más calefacción" y han exhibido pancartas entre las que se leían frases como "Yo también soy el enemigo".



La concentración, convocada a través de las redes sociales, ha transcurrido sin incidentes y los manifestantes han cortado el tráfico rodado en la zona de El Prado de San Sebastián y en la calle San Fernando.



En Córdoba, más de 400 personas se han concentrado hoy frente a la Subdelegación del Gobierno en un acto de solidaridad con los estudiantes valencianos y contra la "represión policial". Al grito de "más educación y menos represión", los manifestantes han discurrido por la avenida del aeropuerto y han llevado a cabo una sentada simbólica en la avenida Conde de Vallellano cortando el tráfico en ambos sentidos durante unos minutos.



En Granada, unas 500 personas, según la Policía Nacional, se han concentrado sin incidentes frente a la Subdelegación del Gobierno, donde han leído un manifiesto, han exhibido carteles con lemas como: "Por favor, no me pegue en la cabeza. Mañana tengo examen" y han coreado consignas como "Gasto policial, a la escuela y hospital".



En la capital almeriense, cerca de un centenar de personas han participado en la concentración convocada en la plaza de Juan Cassinello, también conocida como del Educador, en la que se han congregado estudiantes, profesores y representantes de PSOE e IU. Han portado pancartas en las que se leían mensajes como "No más violencia", "Pienso luego estorbo" y "No a los recortes en Educación", y han protestado al grito de "Lo llaman democracia y no lo es", "Basta ya de violencia policial" y "Es una dictadura y no se ve".



Oviedo también protesta

La manifestación celebrada en Oviedo contra los recortes y la represión policial con motivo de las protestas estudiantiles en Valencia ha reunido a casi medio millar de personas, participantes en un recorrido que ha incluido una parada ante la Delegación del Gobierno en Asturias y la sede del PP.



Bajo el título "Represión en Valencia", los manifestantes concentrados, inicialmente, en la Plaza de la Escandalera, han leído en este lugar, por primera vez, el manifiesto al que más tarde han vuelto a dar lectura en otras dos ocasiones con motivo de sus paradas frente a la Delegación del Gobierno y la sede regional del PP.