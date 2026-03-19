España evacúa a 100 militares de Irak a Turquía tras una noche de ataques

España ha iniciado la evacuación de parte de su contingente militar desplegado en Irak tras una noche marcada por ataques en la zona. Un centenar de efectivos ya ha sido trasladado a Turquía, mientras el Ministerio de Defensa prepara la salida del resto en las próximas horas.

La ministra Margarita Robles ha descrito la situación como "muy complicada", tras una jornada en la que los militares permanecieron bajo el impacto de los bombardeos y el lanzamiento de misiles.

Primeros traslados a Turquía

Del total evacuado, 57 militares pertenecen a la operación internacional Inherent Resolve y otros 42 a la misión de la OTAN en Irak (NMI). Todos ellos han sido reubicados en territorio turco. "Los 100 que han salido, están reubicados en Turquía", ha señalado Robles, que ha insistido en que el objetivo es completar el repliegue y facilitar su regreso a España.

La salida de los últimos efectivos se produjo durante la madrugada en un contexto de dificultad. Según ha explicado la ministra, algunos vuelos tuvieron que ser "abortados" cuando los militares ya se encontraban en búnkeres, debido a la intensidad de los ataques.

Evacuación aún en marcha

En Irak permanecen todavía unos 200 militares españoles, dentro de un contingente total de 350 desplegados en la misión de la OTAN. Defensa mantiene tres aviones preparados en la zona para completar la evacuación en cuanto las condiciones lo permitan. La ministra ha señalado que la operación depende de encontrar una "ventana de oportunidad" que garantice la seguridad de los traslados.

Parte de los militares ya evacuados se encuentran en la base de Incirlik, donde España mantiene una batería Patriot y alrededor de 150 efectivos.

Situación en Líbano

El deterioro de la seguridad también afecta a los militares españoles desplegados en Líbano, en el marco de la misión de Naciones Unidas (Finul). Cerca de 670 efectivos han tenido que permanecer refugiados durante horas en búnkeres ante los bombardeos registrados.

Robles ha calificado el escenario como "muy duro, preocupante" y ha trasladado su inquietud a Naciones Unidas para que se haga llegar a Israel. "Vamos a estar con el pueblo libanés y con Finul, pero pedimos que acaben los ataques", ha afirmado. La ministra no ha descartado la posibilidad de evacuar a ciudadanos europeos si la situación continúa deteriorándose.

En paralelo, España mantiene su participación en operaciones internacionales en el Mediterráneo. La fragata Cristóbal Colón forma parte del despliegue que acompaña al portaaviones francés Charles de Gaulle. Durante un acto institucional, Robles ha destacado el papel de la Armada y ha señalado que "la Armada española está donde tiene que estar, dejando muy alto el pabellón español".

El comandante de la fragata, Gabriel Pita da Veiga, ha asegurado que la misión se centra en la seguridad en la región. "Estamos orgullosos del trabajo que estamos realizando por la paz y por la seguridad de nuestros vecinos del Mediterráneo", ha afirmado.

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