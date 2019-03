España cierra 2011 con 57 millones de turistas

Sol y playa son el mejor reclamo, por eso Canarias y Baleares han sido las Comunidades que más turistas extranjeros han recibido en 2011. Un año que se cierra con muy buen sabor de boca.

Casi 57 millones de extranjeros visitaron nuestro país. Un 8% más que en 2010 gracias también a los conflictos en el norte de Africa. En total, estos extranjeros se han dejado unos 53.000 millones de euros. Un sector dinámico que supone más del 10% del Producto Interior Bruto nacional.

Con estos buenos resultados sobre la mesa, el ministro de Industria, José Manuel Soria, considera contraproducente y un paso atrás la tasa turística anunciada por el Ejecutivo de Artur Mas, que supondría el cobro de entre 1 y 3 euros por pernoctación en Cataluña.

Desde Cataluña insisten en que no quieren una confrontación con la marca España, pero la tasa turística se aplicará. A pesar de que es una medida que no gusta, dicen no se pueden quedar de brazos cruzados.