El PP se dispara en los sondeos electorales mientras el PSOE se hunde: bajaría de los 100 escaños por primera vez

Los datos de las encuestas 'hablan' mientras Pedro Sánchez insiste en agotar la legislatura y no convocar elecciones anticipadas. Según los sondeos electorales publicados por 'El Español' y 'Vozpópuli' el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se hundiría en unas hipotéticas elecciones mientras el Partido Popular (PP) alcanzaría la mayoría absoluta: podría gobernar sin Vox.

Los sondeos se dan a conocer el mismo día que el presidente del Gobierno decide hacer balance de "final de curso"y el líder del principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, -que también ha hecho balance- arremete contra Sánchez y afirma que es el presidente "más rodeado de corrupción de la historia de España".

Los 'populares' tendrían 153 diputados y los socialistas sufrirían un fuerte declive al bajar, por primera vez, por debajo de los 100 escaños (99 diputados). Vox quedaría con 54 y Sumar con 8. Podemos (3), ERC (7), Junts (7), Bildu (7), PNV (5), BNG (3), CC (1), UPN (1), según el sondeo de SocioMétrica para el diario 'El Español'.

Si Pedro Sánchez consiguiera ponerse de acuerdo con todos los partidos, excepto PP y Vox, llegarían a 141 diputados, menos que los que sacaría el PP, que podría gobernar en solitario, es decir, sin Vox.

El otro sondeo lo publica 'Vozpopuli' y refleja un crecimiento notable para el PP, que tendría 154 diputados, y para Vox, que pasaría a 49 escaños. Esta encuesta se muestra con mejores datos para el PSOE, que consigue 105 escaños.

Estos son los resultados de la encuesta Hamalgama Métrica para 'Vozpópuli': el PP (154), PSOE (105), Vox (49), Sumar (8), ERC (7), Podemos (6), Bildu (6), Junts (6), PNV (5), BNG (2), CC (1), UPN (1).

No habrá elecciones anticipadas

No, el presidente Sánchez no va a convocar elecciones generales. Pedro Sánchez insiste en acabar la legislatura y asegura que llegará hasta 2027. También afirma que presentará el proyecto de ley de presupuestos para 2026 y que negociará para que sean aprobados, pero si no es así, si no consigue los apoyos, de igual forma prevé finalizar la legislatura en 2027.

"El Gobierno presentará los presupuestos generales del Estado para el año 2026", ha garantizado después de que no se haya presentado ninguno en la presente legislatura y los vigentes en la actualidad sean los prorrogados de 2023.

Además, está convencido de que al día siguiente de las elecciones de 2027, el PP pedirá un anticipo electoral, porque no ofrece ninguna alternativa más allá de un Gobierno con Vox que llevaría a la "involución". "La alternativa es la que está poniendo en marcha este Gobierno con datos, con hechos, con números", ha añadido.

