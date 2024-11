Errejón asegura que la denuncia de Elisa Mouliaá es "falsa" y pide declarar lo antes posible para "exponer la realidad de los hechos"

Íñigo Errejón asegura que la denuncia de la actriz Elisa Mouliaá por presunta agresión sexual es "falsa" y pide al juez reabrir la causa para "exponer la realidad de los hechos" lo antes posible.

El exdiputado ha llevado a cabo un recurso a la Audiencia Provincial de Madrid en el que critica el "limbo procesal" en el que se ha visto sumido el caso después de la interrupción del mismo debido al avanzado estado de gestación de la abogada de la denunciante.

Un hecho que Errejón considera una "estratagema y añagaza para dilatar y retrasar la tramitación del presente procedimiento, con evidente mala fe y abuso de derecho".

Pide "declarar a la mayor brevedad"

La abogada de Errejón solicita al magistrado reabrir la causa para que el exdiputado pueda "declarar a la mayor brevedad" e insta también a que la actriz designe un nuevo abogado "en un plazo máximo de 24 horas".

La letrada de Errejón recuerda que se trata de un caso "penal, excepcionalmente mediático" y no de un "procedimiento civil". Critica que se imputan graves conductas y que no puede "dar las explicaciones debidas ante el órgano instructor, en detrimento público de su honor y de su derecho a la presunción de inocencia".

Mouliaá responde: "Me parece lamentable"

La actriz denunciante de Errejón por presunta agresión sexual ha tardado tan solo unos minutos en responder desde que saliera a la luz el recurso de Errejón, y lo ha hecho en el programa de Antena 3 'Y Ahora Sonsoles'.

"Decir que es una denuncia falsa me parece lamentable porque no lo es", ha asegurado Elisa Mouliaá en directo.

"No me preocupa en absoluto, estoy segura de lo que pasó. Es lo que ocurrió. Me agredió tres veces", ha reiterado la denunciante.

