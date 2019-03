Un 70,7% de españoles considera que Pedro Sánchez debe adelantar las elecciones generales

Un 70,7% de españoles cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe adelantar los comicios generales frente a un 20,9 que opina que no es necesario, y un 77,7 no está de acuerdo con la aprobación de los presupuestos con apoyo de los independentistas ante un 15,8 que sí lo está.

En una encuesta de NC Report para La Razón divulgada se refleja asimismo que un 79,8% opina que los pactos con los independentistas perjudicarán al PSOE, frente a un 13,2 que no lo cree, mientras que un 78,4 está de acuerdo en que el Gobierno está rectificando continuamente, frente a un 13,8.

La política del PSOE en Cataluña no es apoyada por el 71,3 por ciento de encuestados, frente al 22,7 que sí. La exhumación de los restos de Franco es defendida por un 41,6 por ciento frente a un 36,1 que lo rechaza, y un 82,1 por ciento no la considera una prioridad, frente a un 10,7 que sí. El uso del avión presidencial no es bien visto por el 82,5 de los consultados y un 63,9 opina que España ha ido a peor con Sánchez, frente a un 24,3 que se decanta por lo contrario.

La encuesta de NC Report para La Razón ha sido realizada sobre una muestra de 900 entrevistas entre los días 26 y 31 de diciembre.

Otra encuesta, en este caso de Sigma Dos para El Mundo, revela que PSOE ganaría ahora las elecciones pero los partidos de centroderecha, contando con VOX, serían la opción mayoritaria. En cuanto a este último, revelan que irrumpiría con fuerza logrando hasta 45 diputados.

En cuanto al político más valorado, esta encuesta revela que Albert Rivera se sitúa como el líder mejor valorado, desbancando de ese puesto a Pedro Sanchez. Les siguen Alberto Garzón, Pablo Casado, Pablo Iglesias, y en el último lugar, Santiago Abascal.