Pablo Casado responde a Pedro Sánchez sobre los indultos del 'procés': "Cumplir la ley no es venganza"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido desde Bruselas tras el Consejo Europeo y ha manifestado que en la decisión que tome como presidente sobre los indultos del 'procés' estarán muy presentes los "valores constituciones como la concordia y el diálogo, lo que para mi no son principios constitucionales son la venganza o la revancha".

Sánchez se ha referido también a lo sucedido en el 2017 "cuando se puso en cuestión la integridad territorial" y ha expresado que "que todos tenemos que mirar al futuro y aprender de los errores".

el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha respondido al presidente en su cuenta de Twitter expresando que "cumplir la ley no es venganza, defender la unidad nacional no es revancha y dar un golpe al Estado no es un valor constitucional".

Casado también afirmaba que si el presidente del Gobierno de España finalmente aprueba los indultos, asegura que "recurrirán al Tribunal Supremo y exigirán el cambio de la Ley de indultos y del Código Penal contra referendos ilegales".