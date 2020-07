Encuentran tres informes que el tripartito encargó a filiales de Método 3

La vicepresidenta catalana, Joana Ortega, es una de las personas que, supuestamente, fueron espiadas. Hoy mismo ha presentado una denuncia ante los Mossos d´ esquadra y, con ese gesto, intenta que la policía autonómica se implique en las investigaciones sobre el espionaje. El Gobierno catalán ha reclamado al Ministerio del Interior que permita la intervención de los mossos.

El Gobierno catalán investiga ahora si este grupo que está en el epicentro del espionaje político destapado en Cataluña ha suscrito más contratos con la Generalitat tanto durante el mandato de Artur Mas como en los anteriores. Así lo ha anunciado al término de la reunión del Consell Executiu el portavoz del Govern, Francesc Homs, quien ha concretado que el más caro de estos informes, de 30.000 euros, fue encargado por la conselleria de Agricultura en 2008, liderada entonces por el socialista Joaquim Llena, y que el contenido era el estudio de la avellana.

En 2007 se encargó otro informe sobre "la seguridad técnica de la Generalitat", aunque no se conoce aún qué conselleria lo solicitó, mientras que en 2009 el departamento de Industria, liderado entonces por el republicano Josep Huguet, contrató otro; ambos documentos costaron menos de 18.000 euros

. La investigación de estos informes será una de las principales tareas del grupo de trabajo especial que el Govern ha creado para coordinar las medidas políticas y legales que sean necesarias ante los presuntos casos de espionaje político en Cataluña. Homs ha explicado que con este grupo de trabajo el Govern quiere "plantar cara" ante los "hechos chocantes" que están ocurriendo en Cataluña y que, en su opinión, "no tienen mucha explicación".

Y ha añadido en este sentido: "No vemos guerra sucia, ni nos sentimos perseguidos políticamente; no creemos que haya espionaje a gran escala, pero sí hay quien intenta presentar una imagen de Cataluña que no se ajusta a la realidad y por eso plantaremos cara. No se puede generar esta sombra de duda sobre nuestra realidad".

En este contexto, Homs ha considerado que el Ministerio del Interior debe contar con la colaboración de los Mossos d'Esquadra, al ser el cuerpo policial con mayor presencia en Cataluña, "si tiene ganas de ir hasta el final" en la investigación de los casos de presunto espionaje político.

El portavoz del Govern ha sido muy crítico con el Ministerio del Interior, al que ha reprochado también que "no tuviera la misma diligencia" para investigar los informes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) que afectaban a CDC -y que se publicaron en la campaña electoral- como la que tiene ahora con el espionaje del que habría sido víctima la presidenta del PPC, Alícia Sánchez-Camacho.