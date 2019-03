El diplomático del Congo se disculpa: "Creí que la princesa me dijo que ella no daba la mano"

Tras el debate generado por el gesto del representante de la república democrática de Congo a la princesa Letizia, el diplomático ha dado explicaciones de por qué lo hizo.

El máximo representante de la república democrática de Congo en España asegura que, retirar la mano a la princesa de Asturias durante el besamanos de la recepción al cuerpo diplomático, no fue un acto voluntario ni premeditado, sino un malentendido.

Era la primera ceremonia a la que asistía y no tenía referencias, porque no pudo observar los saludos de sus predecesores. "La princesa en lugar de darme la mano, prefirió primero hablarme en español, ella pronunció palabras que yo no comprendí, porque no hablo español. Yo creí comprender que lo que me decía es que ella no daba la mano", afirma.

Oscar Matondo asegura que tras retirarse se sintió frustrado y preguntó a sus compañeros. Fue entonces cuando comprendió el error:" Rápidamente entendí que las palabras que la Princesa me dedicaba, cuando le tendí la mano, eran una cortesía".

El diplomático se declara abrumado por la amplitud, que ha tomado lo que considera una anécdota. Hasta ha tenido que enviar un informe a su país.

"En nuestro país las mujeres son nuestras compañeras, nuestras madres, nuestras esposas, nuestras hermanas. Nosotros no tenemos problemas con la feminidad", explica.

No ha sido el único. El embajador de Nigeria tampoco saludó a la princesa de Asturias.