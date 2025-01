Elisa Mouliaá sugiere que Errejón pudo echarle algo en la bebida mientras él niega las acusaciones de agresión sexual

Una hora y treinta minutos era la diferencia entre la declaración de la denunciante Elisa Mouliaá y el investigado, Íñigo Errejón. El exdiputado de Sumar y cofundador de Podemos dimitió de sus cargos el pasado el 24 de octubre del pasado año, tras circular en redes sociales denuncias anónimas de violencia sexual que apuntarían a él.

Esa misma noche, la actriz Mouilaá denunció ante la Policía haber sufrido tocamientos no consentidos y comentarios de índole sexual por parte de Errejón durante una noche de septiembre de 2021. Una noticia que causó un revuelo político. Errejón, que había defendido el feminismo en el Congreso de los Diputados, se enfrentaba a una denuncia de agresión sexual.

Una denuncia que dio lugar a abrir una causa contra Errejón y que, poco después, se paralizó por la baja médica de la abogada de la parte denunciante, la actriz Elisa Mouliaá. Fue a raíz de un recurso interpuesto por el exdiputado cuando la causa se reabrió un mes después.

La cita marcada por el juez establecía que debían personarse este jueves 16 de enero en los Juzgados de Plaza de Castilla para declarar por el caso que se investiga. En primer lugar declararía la denunciante, citaba para las 11.00 horas. A su llegada aseguraba a los medios que estaba "concentrada" de cara a la comparecencia.

Errejón llegaba sobre las 11.44 horas, unos 45 minutos antes de la hora prevista para su declaración (12.30 horas) y decía que estaba esperando ese día y que afrontaba la declaración como investigado con "plena confianza" en la Justicia. "Vengo aquí a defender mi inocencia", eran las palabras del expolítico antes de entrar a los juzgados.

Elisa Mouliaá e Íñigo Errejón han coincidido dentro de los juzgados de Plaza de Castilla, pero no se han visto. Su declaración ha sido larga y en ningún momento ha coincidido con Errejón.

El juez que instruye la causa había establecido un protocolo, habitual en denuncias como esta, para que la parte denunciante y la acusación no tuvieran que verse. Al parecer, han esperado su turno en plantas diferentes. La clave será determinar si hubo o no consentimiento para saber si Errejón es culpable o no

La llegada a los Juzgados de Mouliaá y Errejón

La actriz llegaba a los juzgados de Plaza de Castilla para prestar declaración visiblemente tensa y nerviosa. Y ante las preguntas de los periodistas sobre cómo se encontraba, respondía que quería estar concentrada.

El abogado confirmaba que la actriz mantiene su versión de la denuncia: Iñigo Errejón le realizó tocamientos y besos no consentidos durante una fiesta en Madrid en 2021.

Sin apenas poder andar, una hora más tarde llegaba el exportavoz parlamentario de Sumar: "Un día esperado y en especial un día esperado para mí", eran sus primeras declaraciones desde que dejó el acta de diputado. Además, él insiste en que confía en la acción de la Justicia.

"Voy a ser muy breve. Solo tres cuestiones. En primer lugar, este día es muy esperado, y en particular, muy esperado por mi. En segundo lugar, es un día que afronto con plena confianza en la actuación de la justicia. Y, en tercer lugar, vengo aquí a defender mi inocencia", decía a las puertas de los juzgados de Madrid.

Los dos comparecientes se han ratificado en sus respectivas posturas: Íñigo Errejón defiende su inocencia mientras Elisa Mouliaá insiste en que hubo agresión sexual porque dejó claro al expolítico que no quería mantener relaciones sexuales aquella noche de 2021.

¿Qué se investiga? Los hechos narrados en la denuncia

Los hechos se remontan a septiembre de 2021 cuando Íñigo Errejón invitó a Elisa Mouliaá a la presentación de su libro en Madrid después de llevar meses hablando por redes sociales. Una vez terminado el acto, los dos acudieron a tomar algo a un bar cercano.

La joven iba a acudir esa misma noche a la fiesta que daba un amigo en su casa. Ella dice que, por "educación", le invitó a acompañarla y que una vez en el interior del coche fue cuando se produjo un cambio en el comportamiento de Errejón, quien adoptó una actitud "dominante".

Ella narra las tres reglas que le impuso Errejón: que no se alejase mucho de él, que si lo hacía volviera antes de un minuto y que esa noche le diese un beso.

Fue al llegar al ascensor cuando la denunciante asegura que se cometió la primera agresión sexual. Errejón le agarró fuertemente por la cintura y la besó sin consentimiento de forma violenta y "dejándola sin respiración".

Elisa Mouliaá llegó a la fiesta acompañada de Íñigo Errejón, y una vez dentro, tras bailar y hablar con algunos de los asistentes, el expolítico "le agarró fuertemente del brazo y la llevó por la fuerza unos seis metro" hasta una habitación y cerrar el pestillo.

Según la denuncia, en esa habitación se produjo la segunda agresión. Allí ella asegura que Errejón la besó y la tocó sin su consentimiento. Además de hacer comentarios de carácter sexual del tipo "cómo me pones". También afirma que Errejón se sacó su miembro. Ella quedó paralizada y finalmente le dijo que quería volver a la fiesta.

Durante la declaración, el juez le ha preguntado a la denunciante si Errejón cerró o no la puerta de la habitación. Mouliáa ha explicado que el político simuló que cerraba en la puerta, aunque reconoce que no recuerda si tenía o no pestillo.

El exparlamentario dijo que saldrían de la habitación con la condición de ir a su casa en 20 minutos, a lo que ella accedió, "ya que su intención era que todo lo que estaba sucediendo acabara cuanto antes".

Tras conseguir salir de la habitación, Errejón le habría pedido que subieran de nuevo al piso para recoger algo y que fue en ese momento cuando ella se plantó: "Íñigo, 'solo sí es sí', parece mentira que me esté pasando esto contigo".

Elisa Mouliaá, tras declarar, insiste en la agresión sexual

La actriz Elisa Mouliáa ha ratificado y ampliado su denuncia contra el exportavoz de Sumar. Ha dejado entrever ante el juez que no descarta que Íñigo Errejón le echase alguna droga en la copa y asegura en que le tocó sin consentimiento porque ella le dejó claro que no quería mantener relaciones con él.

Mouliáa ha detallado ante el juez que escuchaba su declaración que en la fiesta Errejón le dio dos o tres copas y que cabía la posibilidad de que el dirigente pudiera haber echado alguna droga porque empezó a encontrarse mal y con la sensación de estar muy bebida muy pronto.

También ha reconocido que no recuerda si la puerta de la habitación donde Errejón la llevó a la fuerza tenía o no pestillo. La artista ha explicado que tardó en denunciar los hechos porque se encontraba en tratamiento psicológico por lo sucedido y que su psicólogo le dijo que no lo hiciese hasta que no estuviese preparada.

"Ha sido muy duro revivirlo todo de nuevo pero he contado la verdad, y la verdad es que confío muchísimo en la Justicia y esto es todo lo que tengo que contar", ha señalado Mouliáa en declaraciones a los medios, añadiendo que hablará "cuando esté mas tranquila".

Su abogado ha indicado que la actriz "ha explicado los puntos que estaban grises en la declaración". El juez les ha emplazado a que presenten la prueba que consideren en el plazo de 5 días.

Errejón, tras declarar, sostiene que la relación fue consentida

Durante estos meses, Íñigo Errejón ha estado retirado del foco público hasta hoy, día de su comparecencia. El exdiputado Íñigo Errejón ha afirmado que sí hubo consentimiento en la relación que tuvo en 2021 con la actriz Elisa Mouliaá y niega las acusaciones de agresión sexual.

Sobre la posibilidad de que hubiera echado algo en la bebida de Mouliaá, ha declarado que ella no estaba tan bebida como ha dicho y ha negado que bloqueara ninguna puerta de ningún piso para impedir que ella saliera.

El político ha respondido tanto a la Fiscalía como al juez y su defensa, y que la representación legal de la actriz no ha preguntado. Por otro lado, se ha negado a contestar a la acusación popular. A su salida, Errejón se ha limitado a decir ante la prensa que salía contento de su declaración porque "por fin" se ha podido explicar.

"Por fin he podido explicarme, salgo contento, con mucha tranquilidad y con tranquilidad en la actuación de la Justicia. Y todo lo que tenía que decir lo he dicho dentro, y se lo he explicado al juez, ahora toca esperar y mucha confianza en lo que se decida", ha expresado a la salida de los juzgados.

