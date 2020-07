Elena Valenciano, sobre los sueldos de los sindicalistas: "Es una arremetida del Gobierno"

Elena Valenciano, vicepresidente general del PSOE, ha asegurado en 'Te doy mi palabra' de Onda Cero que "no es casual que en el momento en el que el Partido Popular presenta una reforma laboral letal para los intereses de los trabajadores, salga esta especie de campaña contra los sindicatos y sus líderes".

Las informaciones sobre el sueldo de 181.000 euros del líder de UGT-Madrid, José Ricardo Martínez, son para el PSOE "una campaña en toda regla" tanto del PP como de la "derecha más conservadora".

La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, se ha referido en Onda Cero al jugoso salario que Martínez gana como consejero de Caja Madrid. Ha recordado que las cuentas de los sindicatos están "sometidas a control público", pero que las críticas que ha recibido Martínez son "más una arremetida" contra estas organizaciones.

"¿Cuál es el problema si lo dona a UGT?", se pregunta Valenciano. "No sólo atacan los derechos de los trabajadores con la reforma laboral, sino también a sus representantes. No es casualidad que ahora salga esta campaña. Me parece lamentable y muy irresponsable, y el PP no es el mejor situado para hablar de transparencia en los sueldos", ha explicado.

Aunque ha admitido que los sindicatos "seguramente pueden mejorar cosas", la dirigente socialista se ha preguntado "cuál es el problema" si, como ya ha dicho el propio Martínez, dona a UGT los 181.000 euros.

Por ello, Valenciano ha insistido en que las críticas que ha recibido el líder sindical "tienen que ver" con la manifestación que se ha convocado este domingo en Madrid contra la reforma laboral aprobada por el Gobierno. "Es una campaña en toda regla contra los sindicatos", ha remarcado.