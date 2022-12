La nueva campaña del PP muestra a Rajoy 'caminando rápido' por distintas ciudades de España

El Partido Popular ha lanzado el primero de una nueva serie de vídeos bajo el título 'Caminando rápido'. Estos vídeos muestran al presidente del Gobierno en funciones y del PP, Mariano Rajoy, en su primera actividad de cada jornada: caminar rápido, antes de emprender su agenda electoral.

El primer vídeo recoge su paseo al amanecer por Badajoz, donde recorrió el parque del río Guadiana y sus puentes, tras su estancia en la provincia, en la que protagonizó varios actos de campaña. "Como cada día, Rajoy saldrá al amanecer a hacer su ejercicio favorito por los lugares más emblemáticos de diferentes localidades españolas", explica el partido.

El PP pretende mostrar en cada uno de los vídeos de esta serie los aspectos más personales que no se suelen ver del líder del PP, pero que para él resultan cotidianos. "Siempre he preferido caminar rápido a correr. Caminar rápido es mi manera de alcanzar los objetivos, porque cuando no corres, tienes menos posibilidades de tropezar". Con esta frase de Rajoy impresa sobre la Puerta de Palmas, uno de los monumentos más representativos de Badajoz, comienza el primer vídeo, de un minuto y medio de duración.

El partido seguirá lanzando esta serie de vídeos durante las próximas semanas en otras localidades donde Rajoy tiene previsto realizar actos de cara las elecciones del 26 de junio.