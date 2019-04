Juan Manuel Moreno: "A Susana Díaz le viene muy bien la guerra interna del PSOE para que no se hable de los problemas de Andalucía"

Juan Manuel Moreno, presidente del PP en Andalucía, cree que la socialista Susana Díaz está manteniendo una posición durísima con su partido al no dejar gobernar al PP "de manera directa o indirecta". "Es una locura que se bloqueen unas elecciones cuando los españoles han hablado. Si alguien cree que bloqueando un Gobierno va a generar activos electorales en un futuro se equivoca porque si fuéramos a unas terceras elecciones eso sería castigado".

Para Moreno es "muy grave" que España lleve un año sin presentar un proyecto de ley por el bloqueo institucional. Sobre el futuro de Susana Díaz en el PSOE, ve a la socialista con gana de ser secretaria general de su partido porque si no "no tendrían sentido los dos años de escaramuza que lleva con Pedro Sánchez". Asimismo, considera que a Díaz le vienen muy bien las batallas internas del PSOE porque "así no se habla de lo que pasa en Andalucía". "Es una gran cortina de humo porque no se habla de la tasa de desempleo de Andalucía".

Moreno tiene claro que su lugar está en Andalucía y no en Madrid. Le gustaría abrir una "nueva etapa donde haya alternancia política".