Entre los barones del PSOE hay quienes no descartan una abstención a la investidura a Mariano Rajoy

TRAS EL COMITÉ FEDERAL DEL PSOE

El discurso de Pedro Sánchez es inequívoco en apariencia aunque admite matices entre los barones socialistas. El 'no' a Rajoy es unánime pero no suena igual de rotundo dependiendo de quien lo pronuncie. Entre los barones del PSOE hay quienes no descartan una abstención en la investidura y quienes creen que el PSOE debe intentar formar Gobierno si Rajoy fracasa.