Puigdemont y el PDeCAT se presentarán con la marca Junts per Catalunya

El presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, y su partido, el PDeCAT, concurrirán a las elecciones catalanas del 21 de diciembre con la marca electoral Junts per Catalunya, han explicado fuentes conocedoras.

El nombre se desvela a dos días del Consell Nacional del partido de este miércoles a las 19 horas, que tiene que servir para definir la listas del partido, que liderará Puigdemont y que quieren contar con la presencia de independientes.

Se da la circunstancia de que, cuando la extinta Convergència hizo su congreso de refundación, se pusieron tres nombres encima de la mesa: Partit Demòcrata Català --que fue el elegido--, Partit Nacional Català y, precisamente, Junts per Catalunya.

Puigdemont prepara lista con exconsellers, independientes y sin cargos PDeCAT

Puigdemont prepara una candidatura sin los más altos cargos orgánicos del PDeCAT y con la participación de exconsellers presos o en Bélgica, alcaldes del partido y perfiles independientes, según han explicado a Efe fuentes demócratas.

Bajo la marca de Junts per Catalunya, Puigdemont confeccionará una "lista del president" en la que el peso de la antigua CDC será mucho menor al que habría tenido en una candidatura convencional del PDeCAT y para la que, en cambio, prevé que tengan un papel relevante figuras independientes como la del presidente de la ANC, Jordi Sánchez, encarcelado desde el 16 de octubre, a quien las fuentes consultadas sitúan como uno de los nombres deseados para el 21D.

"No haremos una lista camuflada del PDeCAT", han remarcado fuentes demócratas, que argumentan que el partido cede su plataforma electoral para que Puigdemont pueda defender su posición -sostiene desde Bruselas que sigue siendo el presidente del Govern "legítimo" de Cataluña- en unas elecciones "insólitas", convocadas por el Gobierno de Mariano Rajoy con el artículo 155 de la Constitución.

Según diversas fuentes del PDeCAT, en la "lista del president" no está previsto que participe "ningún cargo orgánico" del partido, lo que incluiría no sólo a la coordinadora general de los demócratas, Marta Pascal, sino también a la vicepresidenta de la formación y exconsellera de la Presidencia, Neus Munté, que se perfila como alcaldable por Barcelona.

En la lista que encabezará Puigdemont, que tiene de plazo hasta el próximo viernes para registrarse, tampoco está previsto que se incorporen la presidenta del consell nacional del PDeCAT, Mercè Conesa, ni los presidentes de las federaciones territoriales del partido, ni tan solo el coordinador organizativo, David Bonvehí.

No obstante, hasta el viernes no habrá nada cerrado y seguirán los contactos para confeccionar las listas de Junts per Catalunya, unas conversaciones que, según las fuentes consultadas, pilotarán en buena medida Puigdemont y su antecesor en la presidencia de la Generalitat, Artur Mas, hoy presidente del PDeCAT.

La Junta Electoral valida cinco coaliciones para los comicios catalanes

La Junta Electoral Central (JEC) ha validado este lunes cinco coaliciones electorales para los comicios autonómicos catalanes del próximo 21 de diciembre.

Bajo el nombre de Catalunya En Comú-Units Podem se presentan los partidos de Podemos, Catalunya en Comú, Barcelona en Comú, Iniciativa per Catalunya Verds y Esquerra Unida i Alternativa. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Catalunya Sí forman la coalición denominada Esquerra Republicana-Catalunya Sí, con las siglas ERC-CatSí.

La tercera coalición registrada en la JEC la forman el Partit Demòcrata Europeu Català y Convergència Democràtica de Catalunya, con el nombre Junts Per Catalunya (JUNTSxCAT). Recortes Cero-Grupo Verde es la coalición formada por Unificación Comunista de España,

Los Verdes-Grupo Verde y el Partido Demócrata Social Autonomista. Por último, la Junta Electoral Central ha validado la coalición Unidos y Socialistas+ por la Democracia (UNIDOS-DEf-Socialistas) integrada por Unidos por la Solidaridad Internacional y Democracia Efectiva.

La Junta Electoral Central que supervisa las elecciones catalanas del 21D se constituyó el pasado 2 de noviembre con la elección de su nuevo presidente, el magistrado del Tribunal Supremo Segundo Menéndez Pérez.

La renovación de la JEC, órgano permanente encargado de velar por la transparencia, limpieza y objetividad de los procesos electorales, estaba pendiente desde hace más de un año, ya que la ley establece que debe renovarse al inicio de cada legislatura.