Interior desplegará a 10.000 mossos y a otros 5.000 policías y guardias civiles para las elecciones del 21-D

El Ministerio del Interior desplegará un amplio dispositivo compuesto por 10.000 agentes de los Mossos d'Esquadra con apoyo de otros 5.000 policías y guardias civiles para tratar de blindar la seguridad de los comicios del 21 de diciembre que, en aplicación del artículo 155 de la Constitución, depende directamente del Gobierno de Mariano Rajoy, han informado fuentes policiales.

La intención del Gobierno es enviar a una patrulla a cada uno de los 2.700 colegios electorales y extremar la vigilancia para prevenir ciberataques o directamente sabotajes que puedan poner en duda el resultado electoral.

Interior dispondrá además de otros 2.000 efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil en un retén de reserva inmediata, por si fuera necesario su despliegue.

De esta forma, los Mossos d'Esquadra dirigidos por Ferran López, que relevó al mayor Josep Lluís Trapero al frente de la policía catalana por decisión del Ministerio, doblarán el número de efectivos aportados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La Junta Electoral Central ha prohibido la ostentación por parte de los interventores y agentes electorales de simbología independentista como los lazos amarillos usados como protesta por la encarcelación del exvicepresidente Oriol Junqueras, el exconsejero de Interior Joaquim Forn y los exlíderes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

En Cataluña se desplegó desde antes del referéndum del 1 de octubre un amplio dispositivo de refuerzo con efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil movilizados desde diferentes puntos de España. Dicho dispositivo, que reforzó a la plantilla fija de unos 6.000 agentes entre ambos Cuerpos policiales, ha ido decreciendo en las últimas fechas al entrar en vigor el artículo 155.

El secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, desveló el pasado 4 de diciembre en la comisión del Senado que supervisa la aplicación del artículo 155 que una de las novedades del 21-D será que cada colegio contará este jueves con una patrulla policial. En otras ocasiones se había dispuesto de una patrulla para cada dos colegios electorales.

La orden del Gobierno es reforzar desde antes del 21-D la seguridad para garantizar el recuento, que se realiza de forma telemática y también manual. El Ejecutivo, que confía en que no haya ningún incidente de relevancia, ha defendido el rigor de los procesos electorales en España ante las dudas planteadas por algunos candidatos de formaciones independentistas.

Bermúdez de Castro se refirió a esto mismo en su comparecencia en el Senado. "Me parecen gravísimos algunos comentarios de ERC sobre la limpieza de la jornada, ponerlo en duda me parece una desvergüenza", aseguró este alto cargo, molesto ante las dudas de unos comicios que contarán con el soporte tecnológico de la empresa Indra y la supervisión 'in situ' de agentes electorales de la Administración, así como interventores y apoderados de todos los partidos.

"Vamos a tomar las medidas para que hasta en el municipio más pequeño haya libertad de voto, de campaña, de elección. Espero que el día 21 todo el mundo menos Marta Rovira diga que las elecciones han ido de la mejor manera posible", añadió Bermúdez de Castro en su comparecencia del día 4. Este lunes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, insistió también en el Senado en la profesionalidad y rigor de los procesos electorales en España.

Según la web de la Generalitat de Cataluña, en 2015 se constituyeron 2.702 colegios electorales (16 menos que en las autonómicas de 2012) y 8.177 mesas electorales (47 más que en 2012). Por demarcación electoral, el reparto fue el siguiente: Barcelona contó con 1.609 colegios; Girona, 399; Lleida, 321 y Tarragona, 373.

El dispositivo electoral hace dos años movilizó a 77.470 personas, entre miembros de las mesas electorales y representantes de la Administración. En el conjunto de Cataluña hubo 24.531 miembros titulares de las mesas electorales y 49.062 miembros suplentes.