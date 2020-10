El Rey Felipe VI ha pedido "no caer en el pesimismo" ante un 2020 que está siendo "un año difícil" por el "inmenso reto histórico" del virus para España, la UE y el resto de países, así como que instituciones, empresa y familias demuestren su "capacidad y voluntad para unir fuerzas" y encontrar soluciones para el corto, medio y largo plazo, resolver los retos que ya existían antes de la pandemia que son "más urgentes" y poder dar "más esperanza" y "optimismo" para superar la crisis.

No caer en el pesimismo

"Nadie duda de que el 2020 está siendo un año difícil, pero no podemos caer en el pesimismo. Sin duda, este virus representa un inmenso reto histórico para España, como para la UE y todos los países, en su papel interno y de cara al panorama mundial post covid-19", ha señalado el Rey durante la inauguración del XXIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar, un día después de la declaración del nuevo estado de alarma en España como consecuencia de la crisis del Covid-19 y los rebrotes. El monarca cree que el reto no es solo recuperarse del impacto de la crisis y de los daños que está generando, sino también afrontar los retos que ya existían y que "siguen ahí y quizás no han hecho más que agrandarse o hacerse aún más urgentes", como son, según ha citado, la sostenibilidad medioambiental y el riesgo climático, la mayor cohesión y equidad social, la revolución tecnológica digital o la gobernanza y cooperación tanto económica como política e institucional en los grandes asuntos globales.

Las empresas familiares, pilar fundamental

En momentos como el actual, ha remarcado, las instituciones, las empresas y las familias "tienen que demostrar su capacidad y voluntad para unir fuerzas y encontrar soluciones que procuren atender tanto el corto como el medio y largo plazo". En este sentido, Felipe VI ha resaltado que hay "muchísimo talento e inteligencia" y que "nunca antes" se ha podido acceder a tanto conocimiento conectado, ni el mundo ha visto tanta capacidad productiva y económica. "Tenemos que poder dar más esperanza, que poder alinear toda esa energía y voluntad que tiene nuestra sociedad para salir adelante y que en unos años podamos sentir el orgullo y la gratitud de haber superado este inmenso reto", ha establecido como meta.

Durante su intervención en el Congreso, cuya cita anual se ha celebrado en Madrid en un formato mixto (presencial y telemático), en vez de en Pamplona como estaba previsto, el Rey ha puesto de relieve su "compromiso" con las empresas familiares, un "pilar fundamental" de la sociedad y "un factor que en estas circunstancias puede contribuir a liderar la necesaria recuperación económica y a dar esa esperanza".