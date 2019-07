El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Canadell, se ha negado a responder en español en una rueda de prensa en la que ha presentado un estudio sobre la inversión extranjera en Cataluña y ha anunciado que a partir de ahora sus declaraciones serán únicamente en catalán.

La polémica ha surgido durante el turno de preguntas cuando una periodista ha pedido a Canadell que repitiera una respuesta en castellano. Entonces, él ha indicado que las ruedas de prensa "las hará solo" en catalán y ha asegurado que así lo fija el reglamento interno de la Cámara de Barcelona. Canadell ha argumentado que contestar dos veces en dos lenguas distintas supone dar respuestas que pueden variar, por lo que prefiere hacerlo únicamente en catalán. Estas declaraciones llegan después de que, en su primera rueda de prensa, Canadell se planteara dejar de responder preguntas en castellano sobre declaraciones y respuestas hechas en catalán en las ruedas de prensa.

INVERSION EXTRANJERA EN CATALUÑA

Esta situación se ha producido durante la presentación del estudio 'Impacto económico de la inversión extranjera directa en Cataluña', que sostiene, según ha apuntado el presidente de la Cámara de Barcelona, que el proceso independentista no ha afectado a la inversión extranjera productiva en Cataluña. Según estos datos, Cataluña está por delante de Madrid en la aportación que hace este tipo de inversión en activos productivos: Cataluña tenía el 22,5% --un total de 25.593 millones de euros-- y Madrid el 17,1% en 2017. Canadell ha remarcado que el peso de los activos productivos asociados a la inversión extranjera en Cataluña representa el 10% del PIB catalán y es superior a la aportación de PIB que hace Cataluña en la economía española y está por encima de otras comunidades, además de Madrid, la que ha señalado que se beneficia de ser la capital. No obstante, el informe señala que Madrid está por delante de Cataluña en el peso de la ocupación asociada con la inversión extranjera con un 29,1 %, mientras que Cataluña tiene el 22,5 %, lo que la corporación dice que se debe a las características de cada estructura productiva, más industrializada en Cataluña y con más servicios profesionales en Madrid. Canadell ha dicho que este estudio quiere "contrarrestar las 'fake news" que se han publicado sobre la caída de las inversiones extranjeras en Cataluña, que se relacionaban con el contexto político y no tenían en cuenta el 'efecto sede' favorable para Madrid: "Se ve que el 'procés' no tiene nada que ver".