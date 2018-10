El PP pide a Torra que dimita para apartar la "semilla totalitaria" de la sociedad y negociar con el Estado

ALEJANDRO FERNÁNDEZ, PORTAVOZ DEL PPC EN EL PARLAMENT

"No le permitiremos que envíe a sus hordas fanatizadas a amedrentar a la gente. ¿Le ha quedado claro? No aceptamos sus amenazas, no nos vamos a plegar. Dimita", ha dicho el portavoz del PPC en el Parlament, Alejandro Fernández, a Quim Torra.