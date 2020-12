Carmen Calvo critica el informe de los fiscales sobre el indulto a los presos del 'procés'

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, se desmarca del informe de los fiscales del Tribunal Supremo sobre los indultos a los presos del 'procés', entre otras cosas, porque "abunda en la posición contraria de la propia Sala Segunda" que emitió su sentencia, e "identifica un delito" que el Supremo "no identificó". En todo caso, ha recordado que es al Consejo de Ministros al que le corresponde tomar las decisiones sobre indultos, y que puede hacerlo "en función de lo que emiten los informes" de los órganos correspondientes, "o al contrario de los informes". Algunos ministros han dado a entender que son de la opinión contraria a la expresada por los fiscales.

Cada uno su trabajo

"De eso hay todo tipo de ejemplos de todos los Gobiernos", ha afirmado en una entrevista en TVE, al ser preguntada por ese informe en el que la Fiscalía se opone a los indultos para los doce condenados por el 'procés' porque no han encontrado razones de justicia, equidad o utilidad pública que justifiquen aplicar la medida de gracia. La vicepresidenta ha criticado que ese informe "abunda en la posición contraria de la propia Sala Segunda" del Supremo que emitió la sentencia del 'procés', y ha añadido que "en un informe se pueden colocar muchas cosas dentro de las competencias, o incluso fuera de las que se tienen". "Identifica un delito que nuestro Tribunal Supremo no identificó", ha apostillado, al ser preguntada sobre si cree que la Fiscalía se ha extralimitado con ese informe. Además, Calvo ha defendido que el indulto "es un derecho que tienen todos los hombres y mujeres de este país si están cumpliendo condena". "Está en la absoluta normalidad y se puede decidir en función de lo que emiten los informes o al contrario de los informes", ha recalcado. "Este es un derecho que está regulado y a cada quien le corresponde su parte. Al Ministerio Fiscal, emitir su informe, a la sala también, y al Consejo de Ministros, tomar la decisión", ha recalcado antes.

¿Dentro del calendario electoral catalán?

Sobre los plazos, la 'número dos' del Gobierno ha rechazado que estos vayan en función del calendario electoral y ha desvinculado los indultos de las elecciones catalanas del 14 de febrero. "Los plazos de cualquier indulto no están en función de ningunas elecciones, están en función de los trámites y del tiempo que se tarda, que no es corto, precisamente", ha avisado. "Hay muchos Consejos de Ministros en los que se deniegan indultos y se aprueban indultos y están en función de unos plazos, que son varios meses, es decir, que esto no va con arreglo a ningún otro criterio que no sea garantizar el derecho que se tiene a pedirlo y el Gobierno ejerciendo las competencias que la Constitución le otorga para poder aplicar este derecho que los ciudadanos tienen", ha ahondado.