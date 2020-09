Juan Carlos Campo, sobre los indultos del 'Procés': "Si puede ayudar a un conflicto político como efecto transversal, me parece maravilloso"

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, explica en declaraciones a la cadena Ser el anuncio de los indultos a los políticos del 'Procés': "Hacerlo público es una obligación legal, lo hice con la mayor normalidad. Entran 2.000 solicitudes de indultos y hay un atasco de trámites. Era importante decirlo o sacar una nota de prensa. Pero en sede parlamentaria es un buen sitio para anunciar que se cumplen las leyes".

Campo niega que tenga nada que ver con la negociación de los Presupuestos: "Los partidos independentistas no sabían que lo iba a anunciar. Todo el que sepa cómo funciona esto sabe que la tramitación de un indulto tiene meses por delante. Que puede ayudar a un conflicto político como efecto transversal, me parece maravilloso, me parecería estupendo. Pero vi reacciones desmedidas, montar una algarabía... los responsables políticos tenemos que fortalecer las instituciones del Estado generando confianza. Si queremos un proyecto de país todos deberíamos esforzarnos".

Este miércoles, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunciaba, en respuesta a la diputada Laura Borrás, que los indultos a los presos del 'Procés' comenzará a tramitarse la próxima semana.

Reforma del delito de sedición

No sabe si llegará antes la decisión sobre el indulto o la reforma del delito de sedición: "No lo sé, soy ministro de Justicia. No tengo una bola de cristal para ver el futuro. Hay que reformar ese artículo, no se ha cambiado desde hace 200 años. Tiene que haber un juego de proporcionalidad, las penas son muy grandes y la realidad ha cambiado desde el siglo XIX". La reforma está todavía elaborándose: "Estamos con los primeros borradores, no es fácil modificar un código penal".

Lamenta que el Rey no viaje a Barcelona

Sobre la decisión de que el rey Felipe VI no viaje a Barcelona: "Tenemos que dar normalidad en las cosas, quien tenía que tomar esa decisión la ha tomado, y se ha tomado sopesando muchas variables. Sinceramente, lamento que el Rey no presida un acto tan emotivo, me parece importantísimo que esté. En la ponderación de bienes hay momentos en que hay que sacrificar algo en pro de algo más seguro".