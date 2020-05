El Gobierno invita a la oposición a actuar con "contundencia" ante "hechos que hablan por sí mismos" en la Comunidad de Madrid

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha declarado sobre las diferencias en cuanto a la desescalada del coronavirus en la Comunidad de Madrid que "no está en el ánimo del gobierno polemizar con ninguna comunidad". Pero ha añadido que le corresponde a los representantes de los grupos políticos en la asamblea de la comunidad, a la oposición al ejecutivo de Díaz Ayuso, decidir o establecer los hechos que necesitan de "actuaciones contundentes", ya que hablan por sí mismos. Y añadió que sí quieren trasladar un mensaje de tranquilidad a madrileños y españoles ya que en este escenario la cogobernanza es una garantía añadida, adicional, para tener la certidumbre de que se va a cuidar de la salud sin ningún tipo de presión e intereses partidistas.

"No entiendo la posición del PP"

Así de contundente ha sido Montero a la hora de criticar la postura del PP en el debate sobre la prórroga del estado de alarma: "No entiendo la posición del PP, no entiendo que el principal partido de la oposición no tenga opinión respecto al problema más grave desde hace un siglo. Qué significa la abstención. No logré alcanzar la explicación de Casado respecto a la abstención". Considera que el decreto no era un apoyo al gobierno, al esfuerzo de todo un país.

Todo lo contrario con Ciudadanos

María Jesús Montero ha asegurado en alusión a la disposición al diálogo de Cs, que "cualquier alianza" que permita apoyos parlamentarios "será bien recibida". Con estas palabras ha respondido la también ministra de Hacienda a una pregunta sobre la disposición de Ciudadanos a pactar el proyecto de los próximos presupuestos o apoyar una eventual quinta prórroga del estado de alarma, tras la cuarta autorizada por el Congreso y aprobada en Consejo de Ministros. El portavoz de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha abierto la opción de posibles acuerdos en torno a los presupuestos de 2021 y la propia líder de la formación, Inés Arrimadas, ha sugerido que podría apoyar una quinta prórroga en función de las circunstancias.