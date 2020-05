Isabel Díaz Ayuso era partidaria de retrasar el pase de Madrid a la fase 1 del coronavirus hasta que vio el impacto económico y sobre las familias

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha admitido que la directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, que ayer presentó su dimisión, "no quería continuar con el paso" de pedir que Madrid entre en la fase 1 y ha defendido que la región cumple los requisitos de Sanidad.

No ha hablado con la directora de Salud Pública

La jefa del ejecutivo de la comunidad, en las redes sociales y diferentes entrevistas, ha asegurado es que tenía previsto reorganizar la Consejería de Sanidad "desde hace unos cuantos días" y que su directora general de Salud Pública "no sabía este cambio", ya que "de haberlo sabido se habría quedado" en su cargo. Ayuso ha defendido que ha acordado con su socio de coalición, Ciudadanos, la reestructuración de la Consejería de Sanidad y que ella es "la responsable de todo lo que pase". Ha señalado que querría que "el orden hubiera sido distinto" y que Fuentes, con la que no ha hablado, hubiera conocido sus planes antes de dimitir. Además, ha mostrado su confianza en su sustituto, Antonio Zapatero, director del hospital de campaña de Ifema, que pasará a ser viceconsejero de Salud Pública, un cargo que eleva el rango de la anterior dirección general. Confía en su criterio, ha dicho, porque es "una persona que ha estado en primera línea". Sobre él recaerá la estrategia en la residencias de mayores, hasta ahora en manos de Cs.

Madrid cumple

Además, ha recalcado que "se cumplen" los requisitos para que el Ministerio de Sanidad acceda a la petición, y ha reivindicado la capacidad de Madrid para "volver a activar" el hospital temporal de Ifema y sus hoteles medicalizados si fuera preciso. La Comunidad de Madrid argumenta estar preparada para cambiar de fase porque desde abril ha habido un descenso de un 84 % en el número de hospitalizados y de un 64 % en el de ingresados en UCI, pero no ha hecho público el informe enviado a Sanidad. El Gobierno de España se inclina por rechazar la propuesta de la Comunidad de Madrid de pasar a la fase 1 de la desescalada, han informado a Efe fuentes próximas al Ejecutivo.

Era partidaria de esperar, pero cambió de opinión al hablar con empresarios y ver a las familias vulnerables

Ayuso ha subrayado que debe conjugarse la salud con la economía, recordando que muchas familias "no han ingresado absolutamente nada" durante la vigencia del estado de alarma, y que si no se hace nada al respecto "efectivamente no va a haber contagios" pero habrá "un problema todavía mayor", incluso "de orden público": "Yo también hubiera sido la primera que me hubiera quedado esperando pero, es cierto, que también a lo largo de la semana, según me he reuniendo con distintos sectores económicos, que son los que levantan la economía, los que emplean, y viendo también la situación que tenemos con las familias más vulnerables, y viendo que las UCIs las podemos estirar, hay que tomar una decisión".

Sobre el debate respecto a pasar o no de fase con su vicepresidente, Ignacio Aguado (Cs), ha señalado que tienen "criterios distintos", lo cual "es lo normal" en un Gobierno de coalición. La Comunidad de Madrid argumenta estar preparada para cambiar de fase porque desde abril ha habido un descenso de un 84 % en el número de hospitalizados y de un 64 % en el de ingresados en UCI, pero no ha hecho público el informe enviado a Sanidad. El Gobierno de España se inclina por rechazar la propuesta de la Comunidad de Madrid de pasar a la fase 1 de la desescalada, han informado a Efe fuentes próximas al Ejecutivo.

Mascarillas para todos

Ayuso anunció que, a partir de mañana, todos los madrileños podrán recoger una mascarilla gratis en su farmacia. A su juicio, es hora de la responsabilidad individual de cada ciudadano a la hora de protegerse del coronavirus porque tenemos que aprender a convivir con la pandemia, que estará entre nosotros unos dos años.