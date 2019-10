El Gobierno aprueba un decreto para acabar con la "república digital" catalana

El Consejo de Ministros aprobará un real decreto ley para acabar con los intentos de la Generalitat de crear una "república digital", utilizando datos de los ciudadanos en una especie de administración paralela. Pedro Sánchez ha anticipado en una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero esta decisión.

Sánchez dice que los independentistas se han aprovechado de la tecnología y han avanzado en ese proyecto de 'república digital', y la respuesta será que el "desarrollo de la administración digital esté garantizado por el Estado, y obligará a todas las administraciones a que tengan los servidores que utilicen en la Unión Europea, no en paraísos digitales". Implica el que no se puedan utilizar los datos con "fines espúreos, como tenemos alguna intuición está haciendo el gobierno de la Generalitat", con proyectos como la identidad digital. El presidente del Gobierno en funciones ha declarado que no será posible "tratar de violentar el Estado en el off line ni en el on line" y le dice a los independentistas que "ni va a haber independencia off line ni on line, el Estado va a ser igual de contundente en el mundo real en el digital".