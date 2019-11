El Gobierno acaba con la diferencia entre "problema de convivencia" y "conflicto político" en Cataluña

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, ha explicado tras la reunión del Consejo de Ministros que no hay diferencia entre problema de convivencia y conflicto político. Ahora, tras el inicio de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes, dice que hay que resolver el conflicto político con Cataluña. Celaá lo explica circunscribiéndolo a la propia Cataluña: "Hay un problema de convivencia y político en Cataluña, entre las dos mitades de Cataluña". "Hay una diferencia en las formas de sentir y vivir Cataluña, formas de relacionarse entre Cataluña y España, y supone que hay una diferencia política", ha añadido.

Antes de las elecciones Pedro Sánchez no reconocía el conflicto político que denunciaban los independentistas. Repetía que solo se trataba de un problema de convivencia dentro de la propia Cataluña, agravado porque desde las instituciones de la comunidad no se tenía en cuenta a los que no eran independentistas.