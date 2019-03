El anuncio de Montilla ha sido recibido con satisfacción por el PSOE, cuyo nuevo secretario de organización, Marcelino Iglesias, ha apuntado: "No sólo nos ha parecido bien, sino que nos ha relajado". "Es una excelente decisión del presidente de Cataluña", ha aseverado Iglesias en nombre del PSOE, que siempre ha visto con recelo la alianza del PSC con un partido independentista como ERC.

El propio Montilla ha reafirmado hoy su compromiso de no reeditar el tripartito y ha achacado la decisión del PSC a que sus socios de ERC e ICV-EUiA han hecho propuestas "inasumibles".



Montilla también ha dejado claro que un acuerdo entre las dos "grandes formaciones" catalanas, CiU y PSC, "sólo" se puede plantear en una situación "excepcional del país", y ha añadido que no cree que ahora mismo se den estas circunstancias.

Por su parte, el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, ha acusado al presidente de la Generalitat de "mentir" con esta promesa y ha alertado de que un tercer tripartito mandaría a Cataluña "a hacer puñetas".



En el mismo sentido se ha pronunciado la dirigente y candidata del PPC, Alícia Sánchez-Camacho, para quien Montilla carece de "credibilidad" para hacer anuncios de este tipo.

Por su parte, el líder de ERC, Joan Ridao, ha remarcado que tras el anuncio de Montilla "hay una aceptación tácita de que Esquerra ha condicionado la agenda de pactos de los últimos años".

El candidato de ICV-EUiA, Joan Herrera, ha puesto en duda que Montilla renuncie a reeditar el tripartito si suma una mayoría parlamentaria, y se ha aferrado así a esta fórmula de gobierno.

Ciutadans ha advertido de que Montilla pactará "con quien sea y a cualquier precio" para volver a gobernar y de que si no reedita un tercer tripartito será porque "no suma" y no porque "no quiera".

Ante estas críticas, la número cuatro del PSC y secretaria del Govern, Laia Bonet, ha informado de que la ejecutiva del partido ha avalado enterrar la fórmula del tripartito porque las "condiciones actuales de ERC" son inasumibles y hacen imposible reeditar el tripartito.