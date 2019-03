Eduardo Madina: "¡Basta ya de insultos!, ni Javier Fernández ni Susana Díaz se merecen esto"

Visiblemente dolido y enfadado con la campaña recién estrenada para las primarias socialistas, Eduardo Madina ha tomado 'Un café con Susanna Griso'.

"Yo en política nunca acepto bien que se insulte, ni siquiera a quienes no son de tu propio partido. No se puede dirigir un partido insultando, ¡basta ya de insultos!, ni Javier Fernández ni Susana Díaz se merecen esto" ha defendido el diputado socialista que además no ha tenido problemas en señalar la candidatura de Pedro Sánchez como la culpable. "Creo que ésta es la única candidatura en la que se está insultando a las otras dos. Este congreso merece algo más de altura".

Madina ha reconocido que siente sorpresa ante la no interferencia de Pedro Sánchez en las acusaciones vertidas por ejemplo por el alcalde de Calasparra a la presidenta andaluza. "En algún momento el señor Sánchez tendrá que salir a decir que rechaza este tipo de comportamientos".

El responsable de la ponencia política del PSOE se ha mostrado "absolutamente convencido" de que Susana Díaz ganará las primarias y por lo tanto de que el PSOE tendrá "un buen día siguiente".

Este martes se publicaron los resultados del último CIS en el que tanto PP como Podemos bajarían en intención de voto mientras que los socialistas recuperarían la segunda posición. Ciudadanos también sube.

"El debate del PSOE no es de izquierdas y derechas, ni de arriba a abajo, es de pasado o futuro"

Madina explica estos buenos indicios porque según su opinión el PSOE ha optado por una "oposición que produzca cambios" frente a Podemos que se ha "escorado institucionalmente. Forma parte de algunos procesos institucionales, pero de muchos otros se ha apartado y yo creo que la gente se ha cansado de la bronca por la bronca y quiere cambios en sus condiciones de vida".

Sobre Ciudadanos Madina considera que "han jugado un papel de pactos con el PP y mi sensación es que tiene vasos comunicantes con el PP, parte de lo que el PP pierde lo recupera Ciudadanos".

Preguntado por lo ocurrido dentro del socialismo francés, donde el candidato Hamon ha quedado fuera de la segunda vuelta, Eduardo Madina ha considerado que "cuando alguien en un partido socialista se deja invadir de ese discurso, normalmente sacan los peores resultados. Cuando eligen a un mal líder de carácter populista acaban fuera de la segunda vuelta".

Extrapolando lo ocurrido en el país vecino a España, Madina ha lanzado un mensaje: "Dentro del debate del PSOE no hay un debate de quién es más de izquierdas y quién menos. Yo no creo que haya socialistas de derechas, ni siquiera algunos de los que acompañan a Sánchez, no es un debate de izquierdas y derechas, ni de arriba a abajo, es un debate de pasado o futuro. Volver a los dos peores resultados de nuestra historia o abrir un ciclo nuevo".

"El PP tiene un problema grave con la corrupción que lo tienen que corregir de cara al futuro"

Este miércoles el PSOE ha centrado todas sus preguntas en el pleno del Congreso en los casos de corrupción que salpican al PP. "Creo que el PP tiene un problema de financiación y de funcionamiento en su relación con el Poder Judicial. Cada vez que salta un caso de corrupción vemos extraños comportamientos de los fiscales, del fiscal de Anticorrupción, que también tiene que dar explicaciones, pero como son tantos del PP los que tienen que darlas pensamos que es el señor Rajoy el que tiene que explicar todo y lo tiene que hacer en una comisión de investigación."

Y añade: "Todo este caso creo que ha llamado la atención de todo el país. Hay una especie de alarma por corrupción, una ciénaga definitiva de corrupción del PP en Madrid donde pensamos que los madrileños merecen un gobierno distinto".