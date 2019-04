Echenique: "Nos tenemos que aplicar el cuento"

Si el primer paso fue pedir disculpas. Lo hizo ayer por vídeo Pablo Iglesias: "Perdonadme por haceros pasar esta vergüenza". El segundo paso, ahora, es el propósito de enmienda. Lo hace el secretario de Organización, Pablo Echenique: "Errores hemos cometido muchos, nos tenemos que aplicar el cuento". La nueva estrategia no contempla más acuerdos, tampoco dar marcha atrás a las purgas internas. La última en la comunidad de Madrid con el cambio de portavoz. La nueva, elegida ayer solo por un voto de diferencia, señala en Espejo Público cuál debe ser el camino: "No se trata solo de pedir perdón, sino de poner las medidas para que esto termine". En definitiva, que Podemos no lave fuera sus trapos sucios para así no alimentar su crisis internas.

Nueva orden interna que más impulsan los que más han hecho público su enfrentamiento con Errejón en las últimas semanas. Juan Carlos Monedero habla de cierta ingenuidad si se pensaba que las discusiones en los medios contribuían a clarificar, cuando ha sido al revés. El debate en público del que ahora reniegan no hace tanto era defendido como un valor del que otros partidos tenían que aprender. Lo decían no hace mucho Iglesias, Errejón, Monedero...

Ahora todo lo contrario. El principal perjudicado de esta lucha interna, Errejón, más o menos lo mantiene. Lo último que le ha pedido a Pablo Iglesias es que Podemos madure y esté a la altura.

Antes consideraban el debate en público un valor, ahora creen que es ruido y hay que evitarlo

9:42... la mayoria simple

09:42:50 cese no es tal cese

09:43... la culpa es de los medios de comunicación, es la imagen polarizada la que lo dan

09:47 aquí nadie ha cesado a nadie

09:49 no se trata solo de pedir perdon q esta muy bien...

09:53 son los medios de comunicación...

ECHENIQUE:

no es bonuito lo que se ha visto en los ultimos dias

se ha contribuiido a la mala imagen

nos tenemos que aplicar todos el cuento

un debate de ideas... ahora ya no... ahora preocupa... ahora ruido...

ANTICAPITALISTAS.... piden en un decálogo para normalziar el debate interno, comaprtir las ntoas de prensa al mismo tiempo que con la prensa....