Duran i Lleida: "Zapatero es consciente de que es un laste para el partido socialista"

El secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, ha afirmado hoy que la decisión de José Luis Rodríguez Zapatero de no optar a la reelección era "previsible", pues "es consciente de que es un lastre para el Partido Socialista", aunque cree que "se equivoca al anunciarlo ahora".

Duran Lleida, que ha asistido hoy en Breda (Girona) a la presentación de los candidatos de CiU en los municipios de la comarca de la Selva, ha indicado, en declaraciones a los periodistas, que "era previsible que (Rodríguez Zapatero) lo dejara, pero no era previsible que lo anunciara ahora".

El dirigente de CiU ha considerado que José Luis Rodríguez Zapatero "se equivoca en el momento en que lo ha anunciado": "Va a meter al PSOE en un debate sobre la sucesión y creo que ese debate no es bueno para el Partido Socialista en vigilia de unas elecciones".

Para Duran Lleida, la renuncia del presidente del Gobierno a optar a un tercer mandato "era una decisión lógica y esperada", pues Zapatero "es consciente de su desgaste" por "cómo ha administrado la crisis económica" y por haber adoptado medidas que "no se corresponden con lo que había defendido". Duran ha señalado que, tras el anuncio de Zapatero, el PSOE debería ser capaz de "contener a ciertas personas y sus ambiciones" para "no entrar en una dinámica en la que sólo se hable de sucesión y no de economía".

Duran Lleida ha pedido que, en el tiempo que le queda al frente del ejecutivo, Rodríguez Zapatero "no olvide ni deje sus responsabilidades de gobierno" y "aproveche el tiempo para hacer reformas económicas y medidas a corto plazo para generar ocupación".