Duran no se reunió con Mas y Junqueras porque éste pidió su dimisión

El líder de UDC, Josep Antoni Duran Lleida, ha revelado en su blog personal que esta semana anuló una comida conjunta con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, porque éste último pidió su dimisión tras la resolución judicial por el "caso Pallerols".

"Yo no me siento con alguien que pide mi dimisión", asegura en una respuesta en su blog a una persona que le pregunta su opinión sobre el hecho de que su "socio" en el gobierno catalán, Oriol Junqueras, le pida responsabilidades por el "caso Pallerols", y al que Duran responde: "ERC no es mi socio".

En este punto, Duran puntualiza que con Esquerra sólo "tenemos un pacto de estabilidad parlamentaria, pero acepto y entiendo que usted lo considere socio", para añadir que "respeto que pidan mi dimisión, pero no lo comparto".

Preguntado también por esta persona sobre si en un referéndum "¿votaría Unió a favor de una consulta con una única pregunta a favor o en contra de la independencia?", Duran le responde que "Unió tendría que decidir. Yo defendería y votaría no".

Por último, Duran Lleida entiende que, en la reciente declaración de soberanía para Cataluña acordada entre CiU y ERC, "la Confederación sí cabe en el acuerdo". Josep Antoni Duran Lleida ha publicado un apunte en su blog en el que escribe que hay "un ánimo destructivo general que es nocivo" porque "todos los dirigentes de los otros partidos" han pedido su dimisión tras el acuerdo judicial del caso Pallerols.