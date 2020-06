Dirigentes del PSC afirman que no hay "duda" de que ninguno de sus alcaldes "hará nada fuera de ley"

La portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, ha asegurado que los socialistas catalanes no tienen "ninguna duda" de que todos sus alcaldes "no harán nada fuera de la ley" y "no colaborarán" en el referéndum "ilegal" sobre la independencia anunciado por el Govern para el 1 de octubre. Granados ha sido preguntada sobre las declaraciones del alcalde de Blanes (Girona), Miguel Lupiáñez (PSC), quien dijo que como alcalde no dejará que se celebre en dependencias municipales ninguna actividad relativa al referéndum anunciado para el 1 de octubre, si bien admitió estar a favor de un referéndum sobre la independencia y aseguró que, como hizo en el 9N, votará y lo hará con un 'no'.

El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, le instó a corregir sus "desafortunadas" declaraciones, que "no reflejan la posición" de la dirección, aunque dijo que "no contemplan" sancionarle, mientras que el portavoz de la ejecutiva del PSOE, Óscar Puente, consideró que "lo que haga (Lupiáñez) será a título personal", ya que ni PSOE ni PSC "amparan ni apoyan ese referéndum ni comportamientos que pasen por no respetar la legalidad". En rueda de prensa en la Cámara catalana, Granados ha ironizado sobre la "capacidad del Govern de Junts pel Sí de conseguir que todo el mundo hable sobre una cosa que no existe.

Tenemos declaraciones, anuncios de anuncios, pero ningún referéndum convocado. Y en caso de convocarse, el Consejo de Garantías Estatutarias ya ha dicho que sería unilateral, fuera del Estatut e ilegal". "Todos los alcaldes (del PSC) no harán nada que esté fuera de la ley, porque a los socialistas nos gusta hacer las cosas bien hechas y dentro de la ley. Ante cualquier locura que nos ha anunciado el Govern, pediremos informe jurídico y demostraremos que eso que quieren hacer ni se puede hacer, ni colaboraremos con nada ilegal", ha señalado.

La dirigente del PSC ha evitado hablar de "futuribles", en relación a posible sanciones a Lupiáñez y algunos alcaldes del PSC que se han posicionado en línea similar, y ha insistido en reclamar que "no se convoque el referéndum unilateral e ilegal". "Si se produce (el referéndum)", ha agregado, "haremos todo lo posible para que todos los electos respeten la legalidad. Y no tengo ninguna duda de que lo harán, no me quiero situar en ese escenario", en alusión a que algún alcalde colaborara con el referéndum.

"Ningún alcalde socialista hará nada que se salte la ley", ha recalcado. Para Granados, el Govern "ni tiene competencias ni capacidad para hacer un referéndum, pues como mínimo se necesita una administración electoral y un censo, y eso no lo tienen ni pueden tenerlo", y ha recordado que incluso la CUP "se cuestiona si finalmente se hará".