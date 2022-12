Diputados y senadores del PP se concentran en el Congreso para pedir el cese de Irene Montero

"Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas", estas palabras de la ministra de Igualdad durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso sirvieron para que la bancada popular estalla en cólera este miércoles. Tanto, que hoy diputados y senadores de la formación se concentrarán a las puertas del Congreso para pedir la dimisión de Irene Montero.

Entre sus reivindicaciones también se encuentra la "rectificación" de la ley del 'solo sí es sí' que está "provocando la reducción de penas de decenas de agresores sexuales".

La secretaria general del grupo y portavoz parlamentaria en el Congreso, Cuca Gamarra, así como el portavoz en el Senado, Javier Maroto, encabezarán la manifestación, que comenzará a partir de las 11:00 horas.

"Debe recoger su despacho"

Tras esta nueva broma en el Congreso, el líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que la titular de Igualdad no puede dar lecciones y que lo que debería hacer es "recoger su despacho" en lugar de "embarrar" la política española.

"Esta ministra lo que tenía que hacer era recoger su despacho. Es un disparate que el Gobierno siga sin modificar la ley, sin rectificar la ley y que esta ministra le dé lecciones a los demás", ha subrayado.

Además, ha apuntado contra Pedro Sánchez, al que considera responsable de lo que está ocurriendo: "Es gravísimo lo que está haciendo el Gobierno de España y es gravísimo que el presidente del Gobierno sea el primer 'hooligan' de la política española", ha añadido.

Mientras tanto Montero insiste: "ONU Mujeres explica qué es la cultura de la violación. Responsabilizar a la víctima de la agresión. Poner el foco en las mujeres y no en los agresores. No debería pasar tampoco en campañas institucionales: 'Cuida tu copa', 'no debería pasar, pero pasa'", ha matizado en referencia a las campañas para evitar agresiones sexuales que los gobiernos populares han puesto en marcha en comunidades como Galicia o la Comunidad de Madrid.