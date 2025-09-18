Palestina tensa el debate en la Asamblea de Madrid: "Está del lado de los genocidas"

Otro día más se sube el tono entre el gobierno y la oposición en la Asamblea de Madrid, esta vez a cuenta de la bandera de Palestina. La Comunidad de Madrid ha pedido a los colegios que retiren las banderas y toda la simbología referida a Palestina en los centros, quienes dicen estar recibiendo llamadas de la inspección escolar.

Además, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que otorgará la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid, el próximo 2 de mayo, a la Vuelta Ciclista y la Medalla Internacional al deportista danés Jonas Vingegaard, el ganador de esta edición. Una medida que Díaz Ayuso toma en consideración con los deportistas después de que la última etapa no pudiera celebrarse con normalidad por las protestas de quienes se manifestaban por la guerra en Palestina.

La oposición califica a Ayuso de "portavoz de Netanyahu"

La postura de Isabel Díaz Ayuso sobre el conflicto en Palestina ha sido muy criticada tanto por Más Madrid como por el PSOE, quienes le acusan de estar "del lado de los genocidas".

Manuela Bergerot, líder de la oposición y portavoz de Más Madrid, le ha exigido a Ayuso, a quien ha calificado como "portavoz de Netanyahu", que cambie su postura sobre Gaza: "Esos 20.000 niños y niñas asesinados por el gobierno de Israel, ¿debían morir? ¿Cuántos muertos más necesita usted para estar del lado correcto de la historia?"

A cuenta del conflicto y sobre la prohibición de mostrar simbología palestina en los colegios de la Comunidad de Madrid, Mar Espinar, portavoz del PSOE, ha alzado una bandera de Palestina en su intervención: "Esta es la bandera que usted persigue, señora Ayuso. La de la paz y la dignidad del pueblo perseguido".

También ha mostrado su apoyo a los manifestantes que impidieron el recorrido de la última etapa de la Vuelta Ciclista: "Este es el Madrid que dice "no" al genocidio".

Ayuso niega que las protestas encarnen el sentir del pueblo de Madrid

A lo que la presidenta le ha recriminado: "A ver cuándo ponen una bandera de España o de la Comunidad de Madrid porque se les olvida a quienes representan". Se reafirma en su condena a las manifestaciones del domingo y les acusa de ser parte de una protesta orquestada por el partido Euskal Herria Bildu: "los kale borroka que mandó Bildu no son el pueblo de Madrid".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.