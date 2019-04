Díaz recuerda a Sánchez que el gobierno debe basarse en el acuerdo firmado con Ciudadanos

La mayoría de los 'barones' del PSOE se han mostrado este sábado más optimistas de cara a que su líder, Pedro Sánchez, logre finalmente llegar a un acuerdo para formar el próximo Ejecutivo después de que éste mantuviera un encuentro el pasado miércoles con el líder de Podemos, Pablo Iglesias.

A su llegada a la sede del PSOE en la calle Ferraz, donde se ha celebrado un Comité Federal extraordinario, muchos de los representantes socialistas han dicho que, tras la reunión bilateral que esta semana han mantenido Sánchez e Iglesias, la posibilidad de alcanzar un pacto para formar gobierno está más cerca.

"Soy optimista por naturaleza", ha señalado el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, que ha insistido en que si se convocan nuevas elecciones generales sería un "fracaso" de los partidos".

A su juicio, la aritmética parlamentaria "necesita transversalidad". En este sentido, ha defendido que Podemos, al igual que Ciudadanos o el propio PSOE, "tiene un respaldo ciudadano que tiene que ser atendido" aunque ha dicho que entre las programas de esos tres partidos "debe haber un espacio de intersección" para lograr un acuerdo.

"Obligación moral" de formar gobierno

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha elogiado el "ejercicio de práctica democrática" del PSOE durante las negociaciones: "El esfuerzo que hagamos ahora aunque haya elecciones será rentable", ha defendido, recalcando que "la obligación moral con los ciudadanos" es lograr que haya gobierno.

"El PSOE va a hacer todo lo que tenga en sus manos menos vender su alma", ha afirmado, para después reivindicar los principios y valores de la formación políticas. Y ha subrayado que los socialistas tienen "los cimientos" de las negociaciones "muy claros".

Y sobre el encuentro entre Sánchez e Iglesias, ha incidido en que "hablar nunca es un problema" aunque sí ve normal que existan líneas rojas durante las negociaciones.

No hay nada escrito

La presidenta de Baleares, Francina Armengol, no se ha aventurado a pronosticar si finalmente habrá un tripartito -"No hay nada escrito", ha apuntado-, pero sí ha dicho esperar que haya un Gobierno del cambio presidido por Sánchez que garantice el "retorno de derechos".

En este contexto, ha apostado por ampliar el acuerdo suscrito con Ciudadanos y ha mostrado su deseo de que Podemos finalmente se avenga a pactar y facilitar la formación de un Gobierno porque que Mariano Rajoy siga al frente del Ejecutivo es "un drama".

El 'barón' que sí ha mostrado más dudas de cara a lograr un acuerdo ha sido el presidente de Aragón, Javier Lambán, que ha asegurado que "hace diez días" era "más optimista" que ahora: "Pero creo que mi obligación política es ser todavía optimista y espero que la semana que viene se empiece a hablar en serio y se despeje la incógnita del gobierno", ha afirmado.

A su juicio, no hay "señales claras e inequívocas por parte de Podemos" de que esté dispuesto a "hacer las cesiones necesarias" para un "Gobierno transversal". Pero ha incidido en la existencia de "presiones internacionales y problemas domésticos" que impulsan la creación de un Ejecutivo pronto y que las "denominadas fuerzas del cambio" tienen que "impulsar de manera imperativa".

Desde el PSC, su primer secretario, Miquel Iceta, ha recalcado que él, que es "optimista" por naturaleza, considera que tras la reunión del pasado miércoles entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, las cosas están "mejor", fundamentalmente porque el partido morado ha aceptado negociar a tres bandas, también con Ciudadanos.

Por su parte, la secretaria general del PSM, Sara Hernández, ha dicho esperar que las fuerzas políticas "entren por las puertas" que a su juicio, ha abierto el PSOE en todo este proceso de negociación político.

Díaz recuerda que el gobierno debe basarse en el acuerdo con Ciudadanos

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha recordado al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que un gobierno que él presida debe respetar tanto los límites que le marcó el Comité Federal el 28 de diciembre como el acuerdo con C's que respaldaron los militantes socialistas en la consulta del 27 de febrero.

"Yo me siento cómoda con el gobierno que quepa en las resoluciones del 28 de diciembre del Comité y en el acuerdo que se sometió a la consulta de los militantes y que es lo que mayoritariamente votaron los militantes", ha dicho Díaz, preguntada por si se sentiría cómoda con un gobierno de la nación en el que esté Podemos.

La presidenta se ha mostrado "prudente y respetuosa con quienes están llevando la negociación" y ha hecho hincapié en que confía y espera que los españoles "salgan de la interinidad y el desconcierto" que les produce llevar más de cien días sin gobierno.

Tras reiterar que repetir las elecciones sería un "fracaso", ha dicho a "quienes consideraban que con más pluralidad en las instituciones estábamos mejor representados" que deberían "valorar que más pluralidad no puede suponer parálisis de las instituciones y los gobiernos".

Sobre las conversaciones que mantienen el primera secretario del PSC, Miquel Iceta, y el portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Xavier Doménech, la andaluza ha subrayado que la posición de "todos los socialistas" sobre Cataluña es la que recoge la llamada Declaración de Granada y que supone que "lo que afecta a todos en nuestro país se decide entre todos" y que "una parte no puede decidir por el conjunto".