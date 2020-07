Desalojan de la Almudena a los indignados que protestaban contra los desahucios

La Policía ha desalojado a las personas que se habían encerrado esta tarde en la Catedral de la Almudena. Los agentes han identificado a los encerrados, así como a algunas personas que estaban en el exterior del recinto catedralicio.



Así lo han confirmado un portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) y fuentes de la Jefatura Superior de Policía. Desde la Jefatura han explicado que se ha identificado a 29 personas que permanecían encerradas dentro del templo, y a otras 30 ó 40 que se encontraban en el atrio.



Una vez identificados, y al no haber presentado denuncia la Archidiócesis de Madrid, han procedido a marcharse de la Catedral. La Archidiócesis no ha querido hacer declaraciones sobre el asunto.



Por su parte, el portavoz de la PAH, que se encontraba en el interior del templo, ha lamentado que la Iglesia se ha "negado a dar su apoyo" a las familias y personas afectadas por los desahucios.



El encierro comenzó alrededor de las 18:30 horas, según ha explicado este portavoz de la PAH, que ha señalado que han escogido este edificio emblemático para llamar la atención de las autoridades y que les den una respuesta a sus reivindicaciones.



La PAH ha pedido una reunión con representantes del Gobierno, del Defensor del Pueblo, del Banco de España y del Poder Judicial para que den soluciones a todos los afectados por las hipotecas y los desahucios, y confiaban también en que la Iglesia se pronunciara sobre este problema y les transmitiera su apoyo, algo que, según el portavoz de la Plataforma, finalmente no ha ocurrido.



Inicialmente la pretensión de los encerrados era permanecer dentro del templo todo el fin de semana hasta el lunes, cuando hay convocada una manifestación a las 20:00 horas desde Ópera hasta Banco de España para reivindicar el derecho a la vivienda y la paralización de los desahucios.