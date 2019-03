La Delegación del Gobierno multa con 6.000 euros al convocante del 25-S

Durante la protesta se produjeron enfrentamientos entre algunos manifestantes y la policía. Como los convocantes eran grupos no organizados, fue una sola persona la que notificó la convocatoria. A esa persona es a la que se ha notificado la sanción.

La delegación del gobierno considera que no se cumplió el acuerdo por el que se autorizó la concentración, ya que no atendieron las indicaciones de la policía. Tampoco tuvieron un servicio de orden para controlar que la manifestación no se saliera de los cauces pacíficos.

La Delegación, que recurre al artículo 4.2 de la Ley Orgánica 4/1983 reguladora del Derecho de Reunión, se ampara en la responsabilidad de los organizadores en la seguridad de la manifestación y en la desobediencia a las Fuerzas de Seguridad.

El sancionado, que comunicó a título personal la celebración en Madrid de los distintos actos que implicaba la iniciativa tiene un plazo de quince días para "presentar alegaciones y aportar cuantos documentos.