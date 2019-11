Peticiones a Pedro Sánchez: Del "¡con Rivera, no!" al "¡con Iglesias, sí!" tras las elecciones generales

¡Con Rivera, no! gritaban los simpatizantes socialistas a Pedro Sánchez hace seis meses ante la sede de Ferraz. El candidato respondía sonriente "creo que ha quedado bastante claro".

Sánchez tenía tres escaños más que ahora, el PP se había hundido a 69 diputados -su peor dato- y Rivera se convertía en un posible aliado para formar un gobierno estable. Era la tercera fuerza política con 57 diputados. Finalmente no hubo pacto.

La escena se ha repetido frente al balcón de la sede socialista pero con cambios importantes. La debacle de Ciudadanos rebajaba la relevancia del partido de Albert Rivera y cambiaba los gritos de los simpatizantes socialistas. Del "con Rivera, no! al ¡con Casado, no!, ¡con Iglesias, sí!.

Sánchez no dio pistas y se limitó a un "bueno, bueno... si me dejáis hablar" y habló pero ya no dijo nada de gobierno en solitario, ni gobierno monocolor, garantizó que "esta vez sí o sí vamos a conseguir un gobierno progresista".

El presidente en funciones compareció sonriente junto a su mujer Begoña Gómez para anunciar que el PSOE había ganado las elecciones y hacer un llamamiemnto a otros partidos a "actuar con generosidad y responsabilidad para desbloquear la situación política en España".