Cientos de personas protestan ante la sede del PSOE en Ferraz: "Pedro Sánchez a prisión"

Nueva concentración en la calle Ferraz de Madrid, cerca de la sede del PSOE, contra los pactos de los socialistas y los partidos independentistas, que incluyen la ley de amnistía.

"Pedro Sánchez a prisión", "Que te vote Txapote", "Puigdemont a prisión", "Libertad" o "España no se vende" son algunas de las consignas que han coreado los asistentes, unos cientos de personas. Acompañados de varias pancartas con "Los españoles tienen derecho y el deber de defender a España" o "Pedro Sánchez traidor", también se encuentran banderas de España y caceroladas por la calle Ferraz. Al igual que el pasado viernes y sábados, la Policía Nacional ha acordonado la zona, cortando la calle Ferraz para garantizar la seguridad.

Concentraciones este lunes frente a la sede del PSOE | EFE

Es la tercera concentración después de que el pasado sábado se reunieran por segundo día varios centenares de ciudadanos, entre ellos la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, en la misma zona.

Entre los asistentes se encuentra el líder de Vox, Santiago Abascal, que ha confirmado a última hora de la tarde su asistencia a la protesta. En la primera fila de la concentración también se encuentra el actual vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, y otros dirigentes de Vox.

"Vamos a Ferraz", escribió Abascal en redes sociales.

Feijóo convoca concentraciones contra la amnistía

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado concentraciones para el próximo domingo en las capitales de provincia de España en contra de los pactos de Pedro Sánchez. Este domingo, a las 12:00 horas, el partido se concentrará en todo el país, una iniciativa que endurece la respuesta ante lo que consideran un "ataque al Estado de derecho" y "el mayor retroceso democrático de nuestra historia".

"Primero, vamos a seguir, segundo, no nos van a silenciar, tercero, no nos van a callar y cuarto, no nos van a parar", ha recalcado Feijóo en su intervención ante la Junta Directiva Nacional sin aludir a las protestas celebradas en Ferraz.

Junts y PSOE ultiman un acuerdo

Junts y PSOE han proseguido este lunes desde Bruselas las negociaciones en busca de un acuerdo para desbloquear la investidura de Pedro Sánchez. En estas últimas negociaciones se mantienen con la amnistía en el centro de la cuestión. Después de que este fin de semana se retomaran las negociaciones, tras el enfriamiento de los contactos el pasado viernes, la cúpula de Junts se ha reunido esta mañana en el Club de Prensa de Bruselas, a escasos 300 metros del Hotel Sofitel, donde se encontraba el número tres del PSOE, Santos Cerdán.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, y el presidente del partido en el Parlament, Albert Batet, llegaron ayer a Bruselas para reunirse con Carles Puigdemont, que dirige las negociaciones por parte de la formación independentista. Por parte del PSOE llegó a Bruselas su número tres, Santos Cerdán, tras haber abandonado la ciudad el viernes pasado, cuando las negociaciones con Junts se atascaron. Las negociaciones entre ambos partidos siguen enquistadas en "cuestiones técnicas" para afinar el redactado de una ley de amnistía.

El PSOE sigue logrando acuerdos antes de la investidura. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha firmado en el Congreso junto a la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, el acuerdo alcanzado. El acuerdo está basado en el impulso del autogobierno, en la condonación parcial de la deuda pública gallega, así como en descuentos para las autovías de peaje.