Esperanza Aguirre 'lidera' una nueva manifestación en Ferraz en contra del pacto PSOE-ERC

Cientos de personas se han manifestado por segundo día consecutivo en la calle Ferraz (Madrid), muy cerca de la sede del PSOE, para protestar contra la ley de amnistía que Pedro Sánchez ha acordado con ERC.

A la manifestación ha acudido la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que incluso se ha atrevido a 'cortar' la calle de Ferraz para poder facilitar la entrada de personas.

Como sucedió este pasado viernes, la policía ha impedido que los manifestantes se acerquen demasiado a la sede socialista y para eso han utilizado vallas y furgonetas de la UIP (Unidad de Intervención Policial).

Durante el transcurso de las protestas se han escuchado diferentes gritos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Eres un etarra", "que te vote Txapote", "Sánchez dimite, España no te admite" y "Pedro patraña, sobras en España". No obstante, no ha sido el único socialista que ha recibido insultos, también Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, al que han llamado "traidor". También se han escuchado en varias ocasiones "Puigdemont a prisión".

Esperanza Aguirre, que ha estado 'liderando' la protesta, se ha mostrado en contra de la amnistía: "Que lo pregunte y así todos los españoles tenemos derecho a votar", ha explicado.

La manifestación fue "pacífica" según Aguirre y muchos de ellos se enfadaron con la Policía al no poder avanzar más: "Somos españoles, no terroristas", se escuchó.

El viernes hubo otra

Ayer se produjo en la sede socialista otra manifestación para rechazar los pactos con el independentismo. Los asistentes a esta concentración gritaron "Pedro Sánchez a prisión". La reunión fue apoyada por organizaciones contra el nacionalismo catalán como 'Dolça Cataluña' y VOX. Una persona fue detenida por intentar saltarse el cordón policial desplegado.

Page, crítico con Sánchez

Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha sido de los pocos socialistas que se han mostrado en contra del pacto de Sánchez con ERC: "Todos tenemos deuda, además abundante, y conviene que el conjunto del país haga un esfuerzo. De manera que el que se quite un 20%, lo que pasa es que tiene que ser a todas las autonomías. Vamos, no tiene que ser, va a ser. Si no lo es a todas, no lo será a ninguna, porque es lo que establece la legislación orgánica del Estado y la financiación de las comunidades autónomas", han sido las palabras de Page.