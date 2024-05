¿Debería regularse el papel de la mujer del presidente en España?: "Hay que distinguir el aspecto de la transparencia"

Esta mañana el Magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, ha explicado en 'Espejo Público' las claves sobre la regulación del papel de los cónyuges de los presidentes.

¿Debería España tener regulado el papel de la mujer del presidente? Martín Pallín ha respondido a esta pregunta explicando que en el ámbito español, la mujer del presidente está "dentro del protocolo del Estado en los actos públicos", tiene "asistencia técnica en la Secretaría" y " para ordenar su agenda". Este plano " esta regulado protocolariamente". No obstante, si "regulación" se por "ley", esta no existe en ningún país, aunque sí que hay oficinas, usos éticos y normas.

El magistrado del Tribunal Supremo también ha expuesto que hay otro "plano social". En este "tema vidrioso de las actividades profesionales", Martín Pallín ha comprado que "la mayor parte de las mujeres de los presidentes españoles han participado en actividades de ONG's, Cruz Roja etc". "En el caso de Begoña Gómez, sus actividades en marketing empiezan muchísimo antes de que Pedro Sánchez llegue a la presidencia del Gobierno", ha concluido.

"hay que ser muy transparentes pero realmente todo lo que conozco es delictivo"

En esta dirección, Partín Pallín ha continuado argumentado que los que se conoce de las actividades de la mujer de Pedro Sánchez "es que muchas de esas relaciones son de carácter académico con instituciones que también tienen antigüedad". En el caso de Air Europa, no tiene "relevancia criminal". "Hay que distinguir el aspecto de la transparencia", ha afirmado, señalando que "hay que ser muy transparentes pero realmente todo lo que conozco es delictivo".

¿La denuncia de Manos Limpias se va a archivar?

Martín Pallín también ha explicado el recorrido jurídico penal que puede tener la denuncia de Manos Limpias. En primer lugar "nunca debió ser admitida porque invoca un artículo de la ley de enjuiciamiento criminal que esta previsto para los médicos y otros cargos públicos que por razón de su cargo público tiene conocimiento de un hecho que pudiese ser delictivo", ha subrayado.

Sin embargo, el colectivo de funcionarios invoca este artículo "y no esta estimado porque los hechos son públicos y notorios". De esta forma, " no hay conocimiento de ellos por razón su cargo profesión de oficio". "Los hechos no son constitutivos de delito", finalizado el magistrado del Tribunal Supremo.

La situación de Begoña Gómez

Las distintas entidades aludidas en el caso de Begoña Gómez han aclarado a través de varios comunicados que la mujer del presidente no hizo una carta de recomendación. La mujer de Sánchez rellenó un formulario tipo que no fue determinante.

Además, han asegurado que el empresario Carlos Barrabés no financió la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y han dejado claro que Air Europa , tal y como ha reconocido el propio instituto de empresa, tampoco aportó dinero para el Máster que dirigía Begoña Gómez en esa universidad privada.