Daniel López Acuña, exdirectivo de la OMS: "No sabemos cuál será la duración de la vacuna contra el coronavirus"

El exdiretctivo de la OMS Daniel López Acuña responde en el informativo de hoy a las principales dudas de los ciudadanos sobre el comienzo de la estrategia de vacunación contra el coronavirus en España.

Daniel López Acuña, epidemiólogo y exdirector del área de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha sido uno de los expertos más críticos con la gestión de la pandemia del coronavirus en nuestro país respecto a la falta de anticipación.

Hoy, 27 de diciembre, arranca la campaña de vacunación con la llegada de las casi 10.000 unidades del fármaco de Pfizer y BioNTech. Todas las comunidades autónomas han vacunado ya a los primeros usuarios y personal de residencias para mayores.

¿Cree que este día va a servir para dominar el virus y mejorar la gestión de la crisis?

Esta es una oportunidad excelente para fortalecer la coordinación entre las administraciones autonómicas y la administración central. El esfuerzo de la vacunación es fundamental, es muy importante lo que arranca hoy, lo que es extraordinariamente crítico es que se actúe de forma coordinada y que nadie haga una causa de discrepancia o enfrentamientos de algo que tiene implicar a que todo el mundo cierre filas.

Es una vacuna que nos va a servir y no nos va a hacer ningún daño

¿Podemos estar tranquilos en cuanto a los beneficios y efectos secundarios de la vacuna?

Sí, en realidad al haber sido aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos y por la Agencia Española de Medicamentos, es porque la vacuna cumple los requisitos de seguridad y eficacia. Podemos estar tranquilos de que es una vacuna que nos va a servir y no nos va a hacer ningún daño. Lo más importante es alentar a toda la población que va a estar recibiéndola a que se vacune porque aquí está en juego, no solo protegerse uno individualmente, sino también proteger a los demás.

Lo importante es ir adelante con la vacuna que está disponible

¿Tendríamos que vacunarnos exactamente igual que con la gripe?

La vacuna que se está administrando requiere dos dosis con una diferencia de 21 días entre la primera y la segunda, y tarda 30 días en generar la inmunidad necesaria. Esto es distinto a la vacuna de la gripe en el sentido de que requiere dos inoculaciones de la vacuna. También, la vacuna de la gripe requiere una vacunación anual por la gran variedad de cepas que pueden producir la epidemia de cada año de gripe estacional. Hasta el momento no tenemos evidencia de que esto tengamos que hacerlo así con la vacuna contra el SARS-CoV2 pero tampoco sabemos bien cuál será la duración, si será de mediana duración o larga duración, y es parte de los procesos que tendremos que ir determinando, pero en estos momentos lo importante es ir adelante con la vacuna que está disponible.

Estamos ya encaminados hacia una tercera ola

¿Habrá una tercera ola? ¿Qué deberíamos hacer los ciudadanos para que no sea tan grave?

Estamos ya encaminados hacia una tercera ola porque estamos viendo tendencias ascendentes en las curvas de incidencia y porque la relajación de este periodo navideño y la laxitud de algunas de las medidas nos llevan inevitablemente a un incremento de los contagios. Lo que es importante es entender es que en estos momentos tenemos que librar dos batallas.

La más exitosa que es la de ir vacunando poco a poco hasta completar esos 30 o 35 millones de españoles que tienen que ser vacunados, casi unos cinco millones por mes, lo cual es una gran tarea que requiere una gran organización, complejidad y capacidad logística.

Pero no tenemos que bajar la guardia, como dijo el ministro hoy y como venimos diciendo los expertos repetidamente. Todavía el virus está presente, hay transmisión. Mientras no tengamos la inmunidad generada por la vacuna no estaremos protegidos individualmente y mientras no completamos la inmunización del 70% de la población no tendremos la inmunidad de grupo.