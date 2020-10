Consulta el calendario de vacunación de la gripe 2020: Cuándo y cómo vacunarse

El Ministerio de Sanidad inició la campaña de vacunación 2020-2021 para la gripe el pasado 13 de octubre, que cuenta con una cobertura del 75% y con 390.000 dosis más. A diferencia de otros años, la vacunación no se realizará bajo demanda, sino que se citará por teléfono a las personas que deban vacunarse con el fin de evitar las aglomeraciones en los centros de salud.

Este año la campaña se ha adelantado a causa de la pandemia del coronavirus, ya que la coincidencia de ambas enfermedades puede aumentar las complicaciones en los grupos de riesgo.

Los centros sanitarios contarán con medidas de seguridad, como la selección de circuitos seguros y salas específicas, y el establecimiento de distintas franjas horarias. Cuando no sea posible garantizar la distancia mínima, serán los ayuntamientos quienes cedan los espacios municipales para destinarlos a la vacunación de las personas.

En cuanto a los grupos de riesgo, éstos son parecidos a los años anteriores: mayores de 65 años y menores de esa edad que presenten algún factor de riesgo, personas con enfermedades crónicas, embarazadas y personal de servicios esenciales.

Otras vacunas que recomienda Sanidad

Poliomielitis (VPI): Se administrará una vacuna combinada de DTPa y VPI a los menores vacunados a los 2, 4 y 11 meses cuando alcancen la edad de 6 años. En cambio, los que recibieron la vacunación a los 2, 4, 6 y 18 meses, únicamente recibirán la primera también a los 6 años.

Difteria, tétanos, tosferina (DTPA, TD): Se otorgará una dosis de DTPA en cada embarazo a partir de la 27 semana de gestación. A los menores vacunados a los 2, 4 y 11 meses se les administrará una vacuna combinada, mientras que los vacunados a los 2,4,6 y 18 meses recibirán únicamente una dosis de DTPA a los 6 años.

Sarampión, rubeola y parodititis (triple vírica, TV): En este sentido, se recomienda la vacunación en personas sin historia documentada de vacunación nacidas en España a partir de 1970. En caso necesario, se administrarán 2 dosis de TV con un intervalo mínimo de 4 semanas entre cada una. En caso de haber recibido una dosis con anterioridad, se administrará únicamente una de TV.

Hepatitis B (HB): En lo que a la infancia respecta, se vacunará a los 2, 4 y 11 meses siempre que se asegure una alta cobertura de cribado prenatal de la embarazada, y se vacunará con pauta 0, 2, 4 y 11 meses a los hijos de madres con AgHBs positivo, administrándose la primera dosis en las primeras 24 horas de vida. En adolescentes y jóvenes, se administrarán 3 dosis con pauta 0, 1 y 6 meses en personas no vacunadas con anterioridad hasta los 18 años de edad.

Enfermedad meningocócica (MenC): Según la vacuna usada puede ser necesaria la primovacunación con una dosis a los 4 meses o 2 dosis entre los 2 y los 4 primeros meses de edad. En cuanto a los adolescentes de 12 años, se les administrará 1 dosis a aquellos que no la hayan recibido después de los 10 años de edad. Y para los adolescentes comprendidos entre los 12 y 18 años, la vacunación se hará de manera progresiva.

Varicela (VVZ): En adolescentes que no presenten antecedentes de la enfermedad y no se hayan vacunado se administrarán dos dosis separadas en un intervalo mínimo de 4 semanas. Para la vacunación de personas adultas, aquellas que no presenten evidencia de inmunidad se realizará la determinación serológica. En caso de que sea negativa, se administrarán dos dosis separadas por un mínimo de 4 semanas.

Virus del Papiloma Humano (VHP): La vacunación se hará a los 12 años únicamente a niñas, y se administrarán 2 con intervalos de 5-6 meses. Para aquellas adolescentes comprendidas entre los 13 y los 18, se vacunará únicamente a aquellas que no hayan sido vacunadas, o que lo hayan hecho parcialmente, con anterioridad.

Enfermedad neumocócica (VN): La vacunación será recomendable para mayores de 65 años.

Gripe prenatal: Se vacunará a embarazadas en cualquier trimestre de gestación durante la temporada de gripe.