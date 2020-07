Cronología de la investigación sobre Urdangarín y el Instituto Nóos

Esta es la cronología de los acontecimientos más relevantes que derivaron en la investigación judicial sobre este asunto:



- 2004 de marzo de 2006. Iñaki Urdangarin al frente de Nóos. El duque de Palma es socio fundador de la empresa Nóos Consultoría Estratégica y presidente del Instituto Nóos de Estudios Estratégicos de Patrocinio y Mecenazgo.



- 27 a 29 de noviembre de 2004. Primeros eventos de Nóos. El Instituto Nóos organiza el "Valencia Summit", un encuentro anual de debate sobre grandes acontecimientos deportivos y oportunidad de desarrollo, foro que conocerá dos ediciones más (2005 y 2006).



- 22 a 24 de noviembre de 2005. La empresa de Urdangarín abre la bolsa. Se celebra en Palma la primera edición del "Illes Baleares Forum", en el que participan expertos del mundo académico, empresarial y deportivo. Por su organización el Instituto Nóos se embolsa 1,2 millones de euros.



- 16 de febrero de 2006. Primeras denuncias. Los socialistas de Baleares exigen al Govern de Jaume Matas que aclare el destino de los 1,2 millones de euros abonados a Nóos.



- Marzo de 2006. Urdangarin abandona la presidencia del Instituto Nóos.



- 22 y 23 de noviembre de 2006. Otros 1,1 millones. Se celebra el segundo "Illes Baleares Forum". El Govern balear abonó 1,1 millones de euros.



- 22 de julio de 2010. Una investigación por evento. El juez instructor del caso "Palma Arena", José Castro, abre una nueva pieza por los pagos efectuados al Instituo Noos por el Gobierno balear.



- Noviembre de 2010. Más denuncias. El grupo Compromís y Esquerra Unida interpelan al Gobierno valenciano por varios contratos con el Instituto Nóos.

- 11 de julio de 2011. Diego Torres. El vicepresidente del Instituto Nóos, declara ante el juez Castro.



- 7 de noviembre de 2011. La investigación: manos a la obra. La Fiscalía Anticorrupción registra la sede del Instituto Nóos en Barcelona, así como otras tres empresas vinculadas a este organismo. El mismo día la Policía Judicial busca en varias sedes dependientes de la Generalitat Valenciana documentación sobre contratos con el Instituto Nóos.



- 9 de noviembre de 2011. Primera referencia de la Casa real al caso. La Casa del Rey expresa su respeto a las decisiones judiciales tras conocer el escrito del juez José Castro sobre presuntas irregularidades en la gestión del Instituto Nóos.



- 11 de noviembre de 2011. Urdangarín defenderá su "honorabilidad e inocencia". En una nota enviada a EFE en Washington Iñaki Urdangarin afirma que defenderá su "honorabilidad e inocencia" en relación con su gestión al frente del Instituto Nóos.



- 18 de noviembre de 2011. Jaume Matas también denuncia. El expresidente de los populares baleares denuncia en el juzgado del caso Palma Arena las filtraciones producidas en la pieza referida al Instituto Nóos.



- 21 de noviembre de 2011. Pero el juez no lo tiene en cuenta. El juez José Castro rechaza la denuncia presentada por Matas por las filtraciones.



- 28 de noviembre de 2011. Relaciones Nóos-SGAE. Un análisis de los documentos de la SGAE comprueba la existencia de una facturación entre 2005 y 2010 por 750.000 euros relativa a estudios de imagen realizada por el Instituto Nóos.



- 30 de noviembre de 2011. Los políticos aprietan. El grupo parlamentario PSM-IV-ExM pide al Govern balear los contratos firmados con el Instituto Nóos y otras empresas.



- 2 de diciembre de 2011. Imputación de altos cargos. Imputados los exdirectores de la Ciudad de las Artes de Valencia José Manuel Aguilar y Jorge Vela, en el marco de la investigación sobre el Instituto Nóos.



- 3 de diciembre de 2011. La trama llega a la administración balear. Según facturas recogidas en el sumario, el Govern balear pagó al Instituto Nóos 445.000 euros en 2007 por crear el Observatorio Permanente de Deporte y Turismo, que no llegó a funcionar.



- 5 de diciembre de 2011. La Fiscalía Anticorrupción toma cartas. El fiscal pide al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que rechace la solicitud de Matas de que sea este tribunal el que instruya esta causa.



- 7 de diciembre de 2011. Las tensiones llegan a los duques en EEUU. La revista "Hola" publica unas fotografías en las que se ve a la reina Sofía en Washington visitando a los duques de Palma.



- 10 de diciembre de 2011. Urdangarin se lamenta por el daño a la imagen de la monarquía. El duque de Palma declara que lamenta profundamente el perjuicio que las informaciones y comentarios sobre él están causando a la imagen de su familia y de la Casa del Rey.



- 12 de diciembre de 2011. La Zarzuela se desentiende de la investigación. La Casa del Rey considera que el comportamiento de Urdangarin "no parece ejemplar" y anuncia que dejará de participar en actividades oficiales.



- 19 de diciembre de 2011. Ni en el Museo de Cera. El museo madrileño traslada la estatua de Urdangarin del Salón de los Reyes a la galería del deporte y vestido con atuendo casual.



- 24 de diciembre de 2011. El discurso del Rey. En su mensaje de Nochebuena, el Rey subraya que cualquier actuación censurable de personas con responsabilidades públicas debe ser "juzgada y sancionada con arreglo a la ley", porque "la justicia es igual para todos".



- 27 de diciembre de 2011. Algo está cambiando en la Casa Real. Don Juan Carlos pide a los diputados y senadores que ayuden a reforzar el prestigio y la confianza en las instituciones públicas en la sesión solemne de apertura de las Cortes, a la que no asisten por primera vez las infantas Elena y Cristina después de que Urdangarin fuera apartado de actos oficiales.



- 28 de diciembre de 2011. Un poco de transparencia. La Casa del Rey hace públicas sus cuentas y los sueldos del rey y el príncipe y aclara que Urdangarin no ha percibido nunca ingreso alguno procedente de esta institución.



- 29 de diciembre de 2011. Urdangarín imputado. Se levanta el secreto de sumario de la investigación del Instituto Nóos y el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, le cita para el 6 de febrero como imputado.